NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Dicha interrogante es respondida en La Tarde de NTN24 por Zair Mundaray, abogado penalista y exdirector de Fiscalía de Venezuela.

La canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, aseguró que el gobierno de su país no descartaría darle asilo al jefe del régimen Nicolás Maduro.

La ministra de Relaciones Exteriores manifestó que, en el hipotético caso, no cree que Maduro escoja al país vecino para residir.

Al respecto, Zair Mundaray, abogado penalista y exdirector de Fiscalía de Venezuela, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Las autoridades colombianas deben estudiar el tema, conozco la diplomacia de ese país, pero se debe tener en cuenta, que el gobierno Petro está próximo a terminar. Además, toca ver cómo esto afectaría al Estado (colombiano). Petro tiene una cercanía con el narco-régimen (de Maduro)”, pronunció Mundaray.

“El que no sepa que la dinámica cambió para hacer frente al narcotráfico cambió, no está interpretando bien la geopolítica (de la región)”, adicionó.

Los países que se mencionan actualmente como posibles destinos de asilo para Nicolás Maduro, en caso de que dejara el poder, son Turquía, Bielorrusia y Rusia.

Analistas y reportes de prensa recientes señalan estos países debido a las relaciones diplomáticas existentes y a que podrían ofrecer garantías de seguridad que no estarían sujetas a presiones de otras naciones, como Estados Unidos.

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

