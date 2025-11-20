NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Gobierno colombiano revela por primera vez cuáles fueron los objetos hallados en un galeón español hundido en el siglo XVIII

noviembre 20, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Gobierno de Colombia explora objetos hallados en antiguo galeón español - Foto AFP
Con robots teledirigidos y equipos de grabación de alta tecnología los científicos llegaron a casi mil metros de profundidad.

El Gobierno de Colombia dio a conocer este jueves los primeros objetos recuperados del emblemático galeón español San José, hundido en el siglo XVIII en el Caribe con un tesoro invaluable.

Tras el histórico hallazgo en 2015 y entre pugnas internacionales sobre la propiedad de las reliquias, la autoridad arqueológica mostró las primeras cinco piezas extraídas de la embarcación: un cañón, una taza de porcelana con algunos fragmentos de este material y tres monedas de oro y bronce.

El tesoro, cuyo valor se estima en miles de millones de dólares, está allí desde junio de 1708, cuando el barco de vela fue emboscado y derribado por un escuadrón inglés.

Se trata de una "recolección superficial" de piezas con el objetivo de "comprender mejor los comportamientos que los materiales podrían tener una vez se expusieran al oxígeno", dijo Alhena Caicedo, directora del estatal Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), en un comunicado.

Con robots teledirigidos y equipos de grabación de alta tecnología los científicos llegaron a casi mil metros de profundidad para evaluar con precisión los rincones del barco y el estado de los restos.

Imágenes compartidas por el ICANH muestran a los científicos usar un brazo mecánico operado a control remoto y otras técnicas milimétricas para analizar el tesoro mientras otros aplauden.

Los investigadores también recuperaron muestras de los sedimentos acumulados con el paso de los años en el galeón, que zarpó desde Panamá repleto de joyas, piedras y metales preciosos.

Los materiales serán analizados para "comprender mucho mejor las causas del hundimiento" del barco y otras hipótesis sobre las rutas de extracción de recursos, manufactura y comercio en esa época, aseveró Caicedo.

Desde que fue hallado, el galeón ha sido objeto de disputas diplomáticas. España reclamaba el cargamento con base en una convención de la Unesco de la que, entre otras cosas, no forma parte Colombia.

También indígenas bolivianos del pueblo Qhara Qhara aseguraban que las riquezas fueron sacadas de su tierra.

La administración Petro, por su parte, defiende sacar el pecio del océano con recursos propios para aportar a la ciencia y la cultura, al margen de controversias sobre el reparto de la riqueza.

