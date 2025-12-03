NTN24
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Miércoles, 03 de diciembre de 2025
Vinotinto

El presidente la FVF dice que "no hace falta traer a un DT extranjero" a la Vinotinto en caso de que al Mundial 2030 clasifiquen todas las selecciones de la Conmebol

diciembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto de referencia: EFE
Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto de referencia: EFE
Al ser consultado sobre el estratega que debe acompañar el nuevo proceso del combinado venezolano, el dirigente respondió: "Probablemente sea un criollo".

Jorge Giménez, presidente la Federación Venezolana de Fútbol, dijo recientemente en una entrevista que “no hace falta traer a un DT extranjero” a la Vinotinto en caso de que al Mundial 2030 clasifiquen todas las selecciones de la Conmebol.

o

Contexto: Independientemente que la FIFA apruebe la participación de 64 seleccionados en el magno evento deportivo, Conmebol buscará que todos sus integrantes estén en el Mundial 2030.

Esto, debido a que los países anfitriones serán, Argentina, Uruguay y Paraguay (3 combinados de la Conmebol).

Ante tal situación, Giménez mencionó: “Está la posibilidad que, en el Congreso de Vancouver, el de la FIFA en abril, se decida que el Mundial, por ser un centenario aumente a 64 países, haría que clasifiquemos todos. Entonces: ¿De qué te sirve traerte un técnico extranjero que cobra millones de dólares, si estás clasificado ya directamente? (...) Probablemente sea un criollo”.

Hasta el momento Venezuela no tiene un cuerpo técnico oficial. A pesar de los esfuerzos en el interinato de Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta, salta a la vista el divorcio entre la Vinotinto y su fanaticada, luego de que el combinado venezolano quedara fuera del repechaje rumbo al Mundial de 2026, bajo las órdenes del argentino Fernando Batista.

o

En el último compromiso del conjunto criollo ante Canadá, por ejemplo, quedó en evidencia el desamor de la hinchada, pues el duelo jugado en Miami (EE. UU.) prácticamente no tuvo acompañamiento de aficionados venezolanos.

Respecto al asunto, el futbolista venezolano Telasco Segovia explicó ante la prensa que entiende la tristeza del fanático en estos momentos.

"Entiendo que las personas estén dolidas con nosotros por no clasificar al Mundial, por no cumplir el objetivo... Nosotros queremos pasar esto adelante y que con el tiempo vuelva la gente", comentó Segovia.

La selección venezolana de Fernando Batista no alcanzó el objetivo de clasificar ni siquiera al repechaje del Mundial de 2026 tras caer goleada ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

o

El fracaso en ese clasificatorio significa de nuevo la imposibilidad de ir al Mundial, algo que ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados hasta la fecha.

Venezuela es el único país de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones.

Tras lo sucedido, el plan de la FVF es claro: un nuevo proceso. La Vinotinto ahora ha entrado en una etapa de transición y reestructuración.

Temas relacionados:

Vinotinto

La Vinotinto

Conmebol

Mundial

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro está siendo consumido por un insomnio de 24 horas continuas, no duerme, no descansa": Antonio Ledezma sobre aumento de la presión de EE. UU. al régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Esto no tiene reversa; estoy seguro de que el futuro de Maduro va a ser la pijama anaranjada": Francisco Santos tras anuncio de Trump sobre operaciones terrestres

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo podrían darse y en qué zonas los ataques por tierra contra el narcotráfico anunciados por Trump?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Departamento de Estado de Estados Unidos

Departamento de Guerra de EE. UU. confirma plan de contingencia si Maduro deja el poder: "estamos a disposición del presidente"

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Cartel de Los Soles

"EE. UU. tiene a su disposición todos los medios para neutralizar y eliminar a la amenaza del Cartel de los Soles": expertos analizan presión de Trump a Maduro

Nicolás Maduro/ Donald Trump - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Estas son las condiciones que puso Maduro para dejar el poder, según Reuters; Trump solo aceptó su salida inmediata y el plazo ya venció

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Más de Deportes

Ver más
Boxeo / AFP
MMA

Luchadora de MMA agredió a dos policías en pleno vuelo en España y es investigada por “atentado contra la autoridad”

Selección Colombia y Carlos 'El Pibe' Valderrama - Fotos: EFE
Selección Colombia

"Para mí, debería estar": 'Pibe' Valderrama pide convocatoria al Mundial de referente que no ha sido llamado por Lorenzo en la selección Colombia

Las grandes ausencias en la Tricolor para la doble fecha de noviembre - Foto: AFP
Selección Colombia

Estos son los grandes ausentes en la convocatoria de la selección Colombia para la fecha FIFA de noviembre

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Boxeo / AFP
MMA

Luchadora de MMA agredió a dos policías en pleno vuelo en España y es investigada por “atentado contra la autoridad”

Maiquetía este martes 25 de noviembre
Cancelación

La desolación del principal aeropuerto de Venezuela tras la cancelación de decenas de vuelos

Ataque de Estados Unidos - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos confirmó nuevo ataque contra presunta narcolancha en el "Pacífico Oriental": "dos narcoterroristas varones murieron"

Accidente de autobús en Estocolmo | Foto: EFE
Accidente de autobús

Al menos tres personas murieron tras el choque de un autobús contra una parada en Estocolmo

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Trump anuncia que anula los decretos firmados a máquina por Joe Biden: "representan aproximadamente el 92% de ellos"

Foto: AFP
Hijo del Chapo Guzmán

Joaquín Guzmán López, hijo del 'Chapo', se declaró culpable de narcotráfico en EE. UU. y prometió cooperar con la justicia

Donald Trump - AFP
Indulto

Trump anuncia que indultará a expresidente latinoamericano preso por narcotráfico en EE.UU., días antes de que se celebren elecciones presidenciales en esa nación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre