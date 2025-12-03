El presidente la FVF dice que "no hace falta traer a un DT extranjero" a la Vinotinto en caso de que al Mundial 2030 clasifiquen todas las selecciones de la Conmebol

Jorge Giménez, presidente la Federación Venezolana de Fútbol, dijo recientemente en una entrevista que “no hace falta traer a un DT extranjero” a la Vinotinto en caso de que al Mundial 2030 clasifiquen todas las selecciones de la Conmebol.

Contexto: Independientemente que la FIFA apruebe la participación de 64 seleccionados en el magno evento deportivo, Conmebol buscará que todos sus integrantes estén en el Mundial 2030.

Esto, debido a que los países anfitriones serán, Argentina, Uruguay y Paraguay (3 combinados de la Conmebol).

Ante tal situación, Giménez mencionó: “Está la posibilidad que, en el Congreso de Vancouver, el de la FIFA en abril, se decida que el Mundial, por ser un centenario aumente a 64 países, haría que clasifiquemos todos. Entonces: ¿De qué te sirve traerte un técnico extranjero que cobra millones de dólares, si estás clasificado ya directamente? (...) Probablemente sea un criollo”.

Hasta el momento Venezuela no tiene un cuerpo técnico oficial. A pesar de los esfuerzos en el interinato de Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta, salta a la vista el divorcio entre la Vinotinto y su fanaticada, luego de que el combinado venezolano quedara fuera del repechaje rumbo al Mundial de 2026, bajo las órdenes del argentino Fernando Batista.

En el último compromiso del conjunto criollo ante Canadá, por ejemplo, quedó en evidencia el desamor de la hinchada, pues el duelo jugado en Miami (EE. UU.) prácticamente no tuvo acompañamiento de aficionados venezolanos.

Respecto al asunto, el futbolista venezolano Telasco Segovia explicó ante la prensa que entiende la tristeza del fanático en estos momentos.

"Entiendo que las personas estén dolidas con nosotros por no clasificar al Mundial, por no cumplir el objetivo... Nosotros queremos pasar esto adelante y que con el tiempo vuelva la gente", comentó Segovia.

La selección venezolana de Fernando Batista no alcanzó el objetivo de clasificar ni siquiera al repechaje del Mundial de 2026 tras caer goleada ante Colombia por 6 a 3 en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El fracaso en ese clasificatorio significa de nuevo la imposibilidad de ir al Mundial, algo que ha generado todo tipo de reacciones entre los aficionados hasta la fecha.

Venezuela es el único país de Sudamérica que jamás ha estado en el torneo de fútbol más importante a nivel de selecciones.

Tras lo sucedido, el plan de la FVF es claro: un nuevo proceso. La Vinotinto ahora ha entrado en una etapa de transición y reestructuración.