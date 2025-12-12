NTN24
Viernes, 12 de diciembre de 2025
Viernes, 12 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

Olas de tres metros, pérdida del GPS y naufragio: Más detalles de la extracción de película de María Corina Machado

diciembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Salida de María Corina Machado de Venezuela
Salida de María Corina Machado de Venezuela
Aunque María Corina Machado ha manifestado su deseo de regresar, los expertos le han recomendado que no lo haga.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

"Hubo momentos en los que sentí que mi vida corría un riesgo real": ha dicho María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, a los medios tras salir de Venezuela.

Y es que lograr salir de Venezuela para la persona más peligrosa para el chavismo fue toda una hazaña.

Aunque la propia Machado se ha negado a dar detalles de cómo fue, los medios han comenzado sus propias investigaciones de este escape de película.

o

Además Grey Bull Rescue, organización de veteranos de operaciones especiales de EE. UU., indicó en un comunicado algunos eventos que confirman que se trató de una ruta de alto riesgo.

Para Bryan Stern, fundador de Gray Bull Rescue, "nadie tenía la presión arterial baja. Era peligroso. Daba miedo".

Además The Wall Street Journal publicó con más precisión el periplo de Machado, que habría sido "monitoreado en tiempo real por la Casa Blanca", aunque Grey Bull Rescue niega que haya sido un encargo de la administración Trump.

Lo más peligroso era salir del sitio donde permaneció en la clandestinidad por casi dos años. De allí salió con peluca y disfrazada, para llegar hasta un pueblo de la costa que la llevara rumbo a la isla de Curazao.

Curazao emitió un comunicado en el que niega haber sido parte activa de la operación secreta.

o

La ruta que más se usa para llegar allí pone a Venezuela a 65 kilómetros (40 millas náuticas) en línea recta desde la costa norte de Venezuela, particularmente del estado Falcón.

El plan era que pasara por la ruta donde estaban los F-18 de EE.UU.

Tras varias horas de emprender el viaje en lancha, o bote, fue embestido por olas de hasta tres metros y el GPS cayó al mar.

El veterano Bryan Stern es quien tenía la misión de rescatarla en altamar y pidió a los radares de Estados Unidos encontrarla.

Con las pistas del lugar en el que se encontraba a la deriva, llegaron hasta ella y pudo gritar: "Soy yo, soy María Corina Machado. Estoy viva, segura y muy agradecida".

o

Bryan Stern grabó un video de ella, como prueba de vida, que envió a funcionarios de EEUU. Ahí le proporcionó hidratación.

La llegada de María Corina Machado a Oslo se retrasó unas 16 horas.

En Curazao abordó un avión que la llevó rumbo a Europa.

Bryan Stern explicó que decenas de personas participaron directamente en el proceso de planificación que duró cuatro días, que requirió información de Inteligencia, servicios de traducción y logística.

 

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Rescate

Salida

Venezuela

Despliegue militar de Estados Unidos

Curazao

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Colombia podría darle asilo a Nicolás Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ausencia de María Corina Machado en la ceremonia del Nobel fue "una operación de inteligencia anticipativa", advierte exasesor de Seguridad de la ONU

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

"Es como una anaconda": abogado explica estrategia de Trump con la sanción a barcos petroleros venezolanos

Foto de referencia (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

El Nobel de María Corina Machado y su importancia para las víctimas de la represión de Maduro: "la situación en Venezuela no es una anécdota"

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

“María Corina ha logrado darle un sentido a la resistencia democrática venezolana”: sociólogo sobre la entrega del Premio Nobel de Paz

Eileen Higgins, alcaldesa electa de Miami (AFP)
Miami

¿Qué significa que Miami tenga una alcaldesa demócrata tras casi 30 años de control republicano?

Más de Actualidad

Ver más
Tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington - Foto: EFE
Donald Trump

EE. UU. examinará residencias permanentes otorgadas a personas de distintos países, incluido Venezuela, tras ataque a dos militares en Washington

TPS venezolanos | Foto Canva
Ponte al Día

¿Estamos cerca del fin del TPS para los venezolanos? Un abogado de inmigración aclara qué viene y quiénes mantienen protección hasta 2026

Huevo de Fabergé - Foto AFP
Nueva Zelanda

Un hombre se tragó una joya de 20.000 dólares para robarla, pero la Policía luego confirmó "que se ha recuperado el colgante"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Claudia Sheinbaum (AFP)
Claudia Sheinbaum

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

Selecciones de Italia y Bolivia. (EFE)
Mundial 2026

Este es el formato de los repechajes en los que participarán 22 equipos de los que saldrán los últimos seis clasificados al Mundial de 2026

Tiroteo cerca de la Casa Blanca en Washington - Foto: EFE
Donald Trump

EE. UU. examinará residencias permanentes otorgadas a personas de distintos países, incluido Venezuela, tras ataque a dos militares en Washington

TPS venezolanos | Foto Canva
Ponte al Día

¿Estamos cerca del fin del TPS para los venezolanos? Un abogado de inmigración aclara qué viene y quiénes mantienen protección hasta 2026

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. (AFP)
Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encontraba en prisión domiciliaria, fue enviado a una cárcel por "riesgo de fuga"

Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia - Foto: EFE
Bolivia

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Maduro y Petro / Foto AFP
Maduro

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre