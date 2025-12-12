Olas de tres metros, pérdida del GPS y naufragio: Más detalles de la extracción de película de María Corina Machado

"Hubo momentos en los que sentí que mi vida corría un riesgo real": ha dicho María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, a los medios tras salir de Venezuela.

Y es que lograr salir de Venezuela para la persona más peligrosa para el chavismo fue toda una hazaña.

Aunque la propia Machado se ha negado a dar detalles de cómo fue, los medios han comenzado sus propias investigaciones de este escape de película.

Además Grey Bull Rescue, organización de veteranos de operaciones especiales de EE. UU., indicó en un comunicado algunos eventos que confirman que se trató de una ruta de alto riesgo.

Para Bryan Stern, fundador de Gray Bull Rescue, "nadie tenía la presión arterial baja. Era peligroso. Daba miedo".

Además The Wall Street Journal publicó con más precisión el periplo de Machado, que habría sido "monitoreado en tiempo real por la Casa Blanca", aunque Grey Bull Rescue niega que haya sido un encargo de la administración Trump.

Lo más peligroso era salir del sitio donde permaneció en la clandestinidad por casi dos años. De allí salió con peluca y disfrazada, para llegar hasta un pueblo de la costa que la llevara rumbo a la isla de Curazao.

Curazao emitió un comunicado en el que niega haber sido parte activa de la operación secreta.

La ruta que más se usa para llegar allí pone a Venezuela a 65 kilómetros (40 millas náuticas) en línea recta desde la costa norte de Venezuela, particularmente del estado Falcón.

El plan era que pasara por la ruta donde estaban los F-18 de EE.UU.

Tras varias horas de emprender el viaje en lancha, o bote, fue embestido por olas de hasta tres metros y el GPS cayó al mar.

El veterano Bryan Stern es quien tenía la misión de rescatarla en altamar y pidió a los radares de Estados Unidos encontrarla.

Con las pistas del lugar en el que se encontraba a la deriva, llegaron hasta ella y pudo gritar: "Soy yo, soy María Corina Machado. Estoy viva, segura y muy agradecida".

Bryan Stern grabó un video de ella, como prueba de vida, que envió a funcionarios de EEUU. Ahí le proporcionó hidratación.

La llegada de María Corina Machado a Oslo se retrasó unas 16 horas.

En Curazao abordó un avión que la llevó rumbo a Europa.

Bryan Stern explicó que decenas de personas participaron directamente en el proceso de planificación que duró cuatro días, que requirió información de Inteligencia, servicios de traducción y logística.