Jueves, 21 de agosto de 2025
Narcotráfico en Venezuela

"Asco, ¿qué es eso?": Chavismo enjuicia por vía ordinaria a uno de sus diputados para demostrar la lucha contra el narcotráfico

agosto 21, 2025
Por: Redacción NTN24
El paredón estuvo dispuesto en la sesión extraordinaria de este miércoles para allanar la inmunidad del diputado y aprobar un mensaje de solidaridad a Maduro.

La sesión parlamentaria de este miércoles fue convocada un día antes, y entre los puntos estaba el allanamiento de la inmunidad al diputado del Psuv, Julio César Torres Molina, electo por el estado Mérida.

Con el allanamiento se deja vía libre para que no se le haga antejuicio de mérito en el Tribunal Supremo de Justicia sino un procedimiento ordinario por delitos de narcotráfico.

Lo acusan de haber incurrido, de manera flagrante, en delitos contemplados en la Ley Orgánica de Drogas.

Su compañero de fracción William Benavides (MRT) dijo que la acción de Torres Molina atenta contra la moral revolucionaria y las buenas costumbres.

 

Todos intervinieron en la Asamblea para vincular el caso con la lucha que el régimen dice librar contra el tráfco de drogas, en momentos en que Estados Unidos ha declarado al Cartel de los Soles, liderado por militares leales a Maduro, como grupo terrorista y ha enviado tropas a las costas del Caribe, límites con Venezuela.

El presidente de la Asamblea chavista, Jorge Rodríguez, aseguró que se trata de una lucha contra el paramilitarismo que busca "infiltrar, captar y desviar a los dirigentes de la Revolución".

Torres había sido, supuestamente, agarrado en flagrancia con 20 kilos de cocaína.

"El imperio norteamericano, a lo largo de la historia de las organizaciones revolucionarias, ha querido infiltrarse para desmoralizar a su militancia a través de campañas de guerra psicológica", dijo por su parte William Benavides.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Administración y Servicios, diputado Pedro Carreño (PSUV/Delta Amacuro), calificó la situación como embarazosa y penosa.

La presidenta del TSJ, magistrada Caryslia Rodríguez, en una comunicación detalló que "no procede el antejuicio de mérito, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios competentes, según lo dispuesto en el artículo 378 del Código Orgánico Procesal Penal.

"Extranjero que entre sin autorización se queda"

Jorge Rodríguez, advirtió que "por si acaso" cualquier "mercenario" o "extranjero" que llegue al país "sin autorización" "aquí se quedará" para rendir cuentas a la justicia.

Al final de la sesión dejaron un acuerdo aprobado en "defensa de la soberanía, protección del territorio, las instituciones venezolanas y la paz".

"Asco"

En horas de la noche, en su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello confirmó la detención de Torres y dijo que cada uno asuma su responsabilidad.

Según é, fue atrapado el 12 de agosto. "Aquí no le tapamos sinvergüenzura a nadie, esa noche nuestros Organismos de Seguridad, detuvieron a un diputado con droga. Hoy la Asamblea Nacional fijó posición y se hizo el allanamiento, ahora pasa a ser juzgado. Es un delincuente, pues".

"Que es eso, que es eso. Condena total y absoluta", subrayó.

 

Temas relacionados:

Narcotráfico en Venezuela

Diosdado Cabello

Drogas

Asamblea

Diputados

TSJ

Juicio

