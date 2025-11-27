NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
París

Museo de Louvre de París aumentará precio de entrada para turistas no europeos tras robo: esta será la nueva tarifa y la fecha de su implementación

noviembre 27, 2025
Por: Luis Cifuentes
Museo Louvre de París - Foto: EFE
El Museo de Louvre es uno de los más visitados del mundo con más de ocho millones de personas anualmente.

El pasado 19 de octubre el Museo de Louvre fue blanco de un sorprendente y millonario robo de joyas pertenecientes a la época del siglo XIX y valuadas en millones de euros.

En menos de 10 minutos varios hombres ingresaron por una escalera mecánica a una de las salas del concurrido museo ubicada sobre un costado que da al río Sena y sacaron las joyas sin que nadie se percatara.

El robo sorprendió a propios y extraños dada la facilidad con la que pudieron ingresar al museo que es visitado anualmente por más de 8 millones de personas de todo el mundo.

Más de un mes después del hecho, este jueves se conoció que el precio de las entradas al Museo tendrá un aumento considerable para los turistas no europeos.

El museo informó este jueves que los turistas que no tengan residencia europea tendrán que pagar un 45% más de la entrada a partir del próximo año.

En ese sentido, la entrada pasará a costar 32 euros, una medida que comenzará a regir a partir del próximo año. Cabe recordar que la tarifa estaba en 22 euros, por lo que el incremento se dará en 10 euros adicionales.

La medida aplicará para turistas sudamericanos, además de todos aquellos turistas que no hagan parte de la Unión Europea, incluidos Islandia, Liechtenstein y Noruega.

El pasado martes, la Fiscalía de París anunció la captura de cuatro personas más tras el robo al museo. No obstante, pese a las capturas y las investigaciones desde hace más de un mes, no se han logrado localizar las valiosas joyas del siglo XIX consideradas tesoros nacionales.

