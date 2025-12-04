NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Esequibo

Embajadora advierte que Estados Unidos "defenderá" a Guyana en caso de problemas con Venezuela por el Esequibo

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Georgetown, Guyana - Foto: EFE
Georgetown, Guyana - Foto: EFE
En mayo pasado, en las elecciones regionales convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, se eligieron por primera vez autoridades del Esequibo.

La embajadora estadounidense en Guyana, Nicole Theriot, dijo este jueves que Estados Unidos "defenderá" a este pequeño país anglófono de Sudamérica en caso de que surjan problemas con Venezuela, que reclama el Esequibo, un territorio rico en petróleo y objeto de una disputa fronteriza centenaria.

Esta declaración se produce mientras Washington ha desplegado una flotilla militar en el mar Caribe que incluye el portaviones más grande del mundo con el argumento de atacar el narcotráfico. Caracas denuncia una "agresión en preparación".

"En caso de un incidente desafortunado, nos comprometemos a estar al lado de Guyana en defensa de su país (...) para proteger su soberanía", declaró la embajadora Nicole Theriot.

o

"Ustedes son muy, muy importantes para nosotros estratégicamente y son muy importantes para nosotros como socios", añadió.

Cabe resaltar que la empresa estadounidense Exxon-Mobil es el principal operador petrolero del país y que posee las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

El consorcio liderado por ExxonMobil, que incluye a Chevron y la China National Overseas Oil Corporation (CNOOC), espera ayudar a Guyana a producir más de un millón de barriles de petróleo crudo por día para finales de la década.

TotalEnergies, Petronas y Qatar Energy también tienen presencia en Guyana.

"Estamos evaluando todas las posibilidades. En lo que respecta a la seguridad y protección de Guyana, no puedo entrar en detalles, pero hay una evaluación continua", indicó la diplomática sobre un eventual ataque venezolano.

Evan Ellis, especialista en América Latina del US Army War College, considera un ataque venezolano "altamente improbable" debido a la "respuesta abrumadora" que Estados Unidos daría.

o

"Es difícil imaginar una capacidad naval o aérea venezolana que no sería eliminada rápidamente". Ellis estima que Nicolás Maduro "firmaría la sentencia de muerte de su régimen" si lanzara un ataque.

En mayo pasado, en las elecciones regionales convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, se eligieron por primera vez autoridades del Esequibo.

Neil Villamizar, aliado de Maduro, resultó electo como gobernador de esa región en disputa que fue denominada por el régimen como el estado 24.

Temas relacionados:

Esequibo

Guyana

Régimen de Maduro

Washington

Donald Trump

Despliegue militar de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Las repercusiones de la carta de 'El Pollo' Carvajal a Trump en medio de la máxima presión de EE. UU. a Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La voz del futuro se está callando": diputada mexicana sobre presunta persecución política en México

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congreso de Estados Unidos investiga legalidad de operaciones contra narcolanchas en el Caribe

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Más de Actualidad

Ver más
.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

La Patagonia, Chile - AFP
Chile

Tragedia en la Patagonia chilena: dos mexicanos muertos y siete turistas más están desaparecidos

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo": coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Catalina Duque de Colombia, nueva Miss Internacional 2025 - Foto: AFP
Colombia

Colombia consigue su cuarta corona en Miss Internacional; Catalina Duque es la nueva reina de este certamen

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

La Patagonia, Chile - AFP
Chile

Tragedia en la Patagonia chilena: dos mexicanos muertos y siete turistas más están desaparecidos

Canadá contra Venezuela / FOTO: EFE
La Vinotinto

“Esto es un sentimiento que no se puede ir así no clasifiquemos al mundial”: Telasco Segovia por la falta de apoyo a la Vinotinto en su amistoso contra Canadá

María Corina Machado ganó el premio Nobel de Paz - EFE
María Corina Machado

"Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para que Venezuela sea libre y María Corina pueda ir a Oslo": coordinadora de activismo del Comando Mundo con Venezuela

Avianca enfrenta un proceso de reestructuración por bancarrota en EE. UU. Foto: Avianca
Aviación

Avianca ya actualizó el software de Airbus en el 51% de su flota de aviones A320 y avanza en la recuperación total de la operación

Foto de referencia (EFE)
Cuba

Expertos advierten que el régimen cubano esconde el brote de tres enfermedades de alto riesgo en la isla y piden elevar alertas de viaje

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre