Lunes, 17 de noviembre de 2025
Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

noviembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
El jefe de Estado también fue cuestionado sobre la situación con Colombia y la lucha contra el narcotráfico en el país sudamericano.

Este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió sobre la posibilidad de realizar un despliegue de tropas en Venezuela.

Durante una conferencian de prensa en la Casa Blanca, el mandatario, en respuesta a la pregunta de un periodista, señaló que no descarta el despliegue de sus tropas en territorio venezolano.

Trump respondió que: “No lo descarto. No descarto nada. Simplemente tenemos que ocuparnos de Venezuela. Enviaron a cientos de miles de personas a nuestro país desde las cárceles.”.

El líder republicano también explicó que debido a sus medidas migratorias “nadie

entra” al país, pero enfatizó que hace un año “millones de personas entraban por nuestra frontera, y muchas venían de Venezuela”.

Entre esos millones de personas, Trump puntualizó que se encontraban miembros del Tren de Aragua.

Trump contestó ante esto: “No tenemos a nadie entrando por nuestra frontera sur, pero sabemos perfectamente cómo consiguen sus cosas aquí, cómo consiguen las drogas”.

“Fentanilo, cocaína. Colombia tiene fábricas de cocaína donde la producen. ¿Acaso destruiría esas fábricas? Lo haría con orgullo personalmente”, agregó.

El mandatario estadounidense detalló que no tiene pensado una intervención en Colombia y las fábricas de droga, pero “lo haría con orgullo porque salvaríamos millones de vidas al hacerlo”.

Esto en medio de la profunda crisis que sostiene con el gobierno colombiano de Gustavo Petro ante los cuestionamientos del mandatario por el despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Además, dijo que autorizaría un ataque estadounidense en suelo mexicano contra cárteles de drogas si fuera necesario.

Preguntado sobre si aprobaría una operación antidrogas estadounidense en México el republicano respondió: "¿Lanzaría ataques en México para detener (el tráfico de) drogas? Está bien para mí. Lo que sea necesario para detener las drogas".

"No dije que lo haré, pero estaría orgulloso de hacerlo. Porque vamos a salvar millones de vidas al hacerlo", remarcó.

Trump ha criticado a México por considerar que no hace lo suficiente contra los cárteles de la droga.

