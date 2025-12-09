El tenista Novak Djokovic le quitó el trabajo al 'pulpo Paul' y pronosticó que la final del Mundial la jugará Portugal ante país latinoamericano

El tenista serbio Novak Djokovic le quitó el trabajo al recordado pulpo Paul que se hizo celebre en el Mundial de 2010 debido a que aparentemente lograba atinar con bastante precisión los resultados de aquel torneo.

Ahora, Djokovic quiso meterse en el juego de las cábalas del campeonato, que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México en 2026, y dio su veredicto sobre la que cree que será la final.

"Voy a ser atrevido, va a ganar el Mundial Portugal y le va a vencer en la final a México", aseveró Novak Djokovic en una entrevista con el creador de contenido jordano Mohamed Adnan durante el Gran Premio de Fórmula 1 de Abu Dabi.

Sobre las razones para elegir la final, que a los ojos de muchos expertos en el balompié luce improbable, se ratificó en “iba a ser atrevido”. “Portugal y México en la final y Portugal gana", precisó.

El Mundial de 2026 conoció sus doce grupos tras el sorteo realizado el pasado viernes en Washington, donde el presidente anfitrión, Donald Trump, se llevó el protagonismo.

El mandatario de Estados Unidos, organizador del torneo junto a México y Canadá, fue agasajado con el primer Premio de la Paz de la FIFA sobre el escenario del Kennedy Center de la capital.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, hizo aplaudir a su buen amigo y también estrecho aliado en su campaña por promover este ambicioso evento de casi seis semanas (11 de junio-19 de julio) en el mayor mercado deportivo del planeta.

La pelota comenzará a rodar con el partido entre México y Sudáfrica, mismos protagonistas de la inauguración de 2010, en el emblemático estadio Azteca de la capital mexicana.

Omnipresente a lo largo de las dos horas de gala, Infantino no escatimó elogios para describir "la mayor Copa del Mundo de la historia", que salta de 32 a 48 selecciones para un total de 104 partidos.

"Es mucho más que solo un evento deportivo. Es simplemente el mayor evento que la humanidad haya visto y verá jamás", dijo un entusiasmado Infantino. "Para que todos me entiendan en Estados Unidos, esto es como 104 Super Bowls en un mes".

En el aspecto deportivo, el sorteo no determinó un aparente Grupo de la Muerte, aunque colosos como España, Brasil y Francia tendrán al menos un enfrentamiento de alta exigencia en la primera ronda.

A la Argentina que capitanea Lionel Messi le tocó por suerte un favorable Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania.

No obstante, de terminar líder de la llave como indican los pronósticos, a la Albiceleste podría esperarle un cruce de voltaje frente al segundo clasificado del Grupo H, en el que compiten España y Uruguay.

"No damos nada por descontado", recalcó el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, quien presentó el trofeo de campeón.

El choque entre la Roja de Lamine Yamal, vigente campeona de Europa, y Uruguay se perfila como un plato fuerte de la primera ronda, en un grupo que completan Arabia Saudita y Cabo Verde.

"Hay muchas selecciones candidatas a ser campeonas y nosotros nos sentimos igual que ellas", afirmó Luis de la Fuente con el mismo tono de prudencia que el resto de seleccionadores.

Otro choque estelar será el de Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los mejores jugadores del mundo, al frente de Francia y Noruega en el Grupo I.

Carlo Ancelotti, de su lado, se estrenará como seleccionador mundialista al mando de un Brasil que chocará contra Marruecos, Haití y Escocia en el C.

Otras escuadras latinoamericanas se citaron con rivales ilustres. Colombia se medirá en la primera ronda con Portugal en un reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. A Ecuador, por su parte, le espera Alemania en la llave E, mientras Panamá enfrentará a Inglaterra y Croacia en la zona L.