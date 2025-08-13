NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

"Asesinaron a Miguel con la instigación de la venganza inducida por el Presidente de la República": leen mensaje del expresidente Álvaro Uribe en actos fúnebres de Miguel Uribe Turbay

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
El mensaje fue leído por Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, durante los actos fúnebres en el Congreso colombiano.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió un contundente mensaje sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el cual fue leído por Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, durante los actos fúnebres en el Congreso colombiano.

El exmandatario colombiano criticó duramente al gobierno de Gustavo Petro e hizo un llamado a la inteligencia internacional para que colabore en la investigación del magnicidio.

"Necesitamos que los órganos de inteligencia de países amigos como los Estados Unidos, el Reino Unido e Israel ayuden a la inteligencia militar y política, a los jueces y fiscales a esclarecer este magnicidio", afirmó el expresidente.

"Esclarecer la autoría intelectual de este crimen es una necesidad que no nos devolverá a Miguel, pero ayudará a aterrar al delincuente. Este magnicidio no puede quedar simplemente con los autores materiales", agregó.

Uribe Vélez acusó directamente al presidente Petro de instigar una venganza contra Miguel Uribe Turbay. Según sus palabras, "Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de una venganza inducida por el presidente de la República, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir".

En su mensaje, el exmandatario también abordó la situación política actual del país y las amenazas a la oposición. Advirtió que "la instigación presidencial ha resonado en los oídos de los terroristas que responden con la advertencia de que continuará la desaparición de la oposición".

Además, rechazó la comparación con el genocidio de la Unión Patriótica, afirmando que "ningún presidente de Colombia fue instigador contra la Unión Patriótica".

El expresidente colombiano también se refirió a la relación del Gobierno Petro con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la propuesta de colaboración militar en la zona de frontera, donde delinquen grupos criminales que estarían relacionados con el asesinato de Miguel Uribe.

El presidente Petro pone a nuestras Fuerzas Armadas a correr el riesgo de defender la tiranía narco comunista de Maduro, que puede ser objetivo de la acción armada de los Estados Unidos. Y ya que se habla de ejércitos hermanos, es muy importante que el ejército de Venezuela no corra ese riesgo y saque definitivamente a Maduro”, dijo.

Que nuestras Fuerzas Armadas hagan una reflexión para no participar en ese riesgo. Esa área ya le ha abierto corredores al ELN para ingresar a puntos al interior del país donde no habían podido llegar”, indicó.

En su intervención, Uribe Vélez destacó las cualidades de Miguel Uribe Turbay como político y líder opositor. Lo describió como un "ejemplo de oposición democrática leal" y un "artesano político excepcional, de alta gama". Resaltó su capacidad para debatir, escuchar y construir, así como su entusiasmo en diversos escenarios políticos.

El expresidente concluyó su mensaje con un llamado a la acción y a la unidad: "Las campanas que anuncian su prematura partida también son las dianas que nos convocan para dar las batallas que él libraba".

