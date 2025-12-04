NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Fuerzas Militares

EE. UU. despliega su primer escuadrón de drones kamikaze en Medio Oriente en plena tensión regional

diciembre 4, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Drones | Foto U.S. Central Command
Drones | Foto U.S. Central Command
Los drones estadunidenses, clonados del Shahed-136, contarán con una capacidad de control más avanzado de la línea de visión.

El 3 de diciembre, el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) anunció la bienvenida de una nueva fuerza de tarea para el primer escuadrón de drones de ataque unidireccional del ejército estadunidense con base en Oriente Medio.

Esta noticia se dio a conocer por un artículo que el U.S. Central Command publicó en la red social X. Todo empieza cuando el CENTCOM lanzó la Fuerza de Tarea Scorpion Strike (TFSS), esto cuatro meses después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ordenara acelerar la adquisición y el despliegue de tecnología de drones asequibles.

De acuerdo con el comunicado la “TFSS está diseñada para proporcionar rápidamente capacidades de drones de bajo costo y eficaces a los combatientes".

Ahora, con base en Medio Oriente, la nueva fuerza de tarea ya ha formado un escuadrón de drones LUCAS (Sistema de Ataque de Combate No Tripulado de bajo costo).

Los drones LUCAS tienen un amplio alcance, y están diseñados para operar de forma autónoma. Sus características más destacadas son:

  • Autonomía de 6 horas o 444 millas náuticas (822 km).
  • Velocidad de 74 nudos, es decir 137 km/h, lo que le permite alcanzar velocidades de aproximadamente 194km/h.
  • Techo de vuelo es de 15.000 pies, o sea, 4.572 metros, pudiendo soportar vientos de 35 nudos.

Adicionalmente, puede lanzarse en diferentes mecanismos, como catapultas, despegue asistido por cohetes y sistemas móviles terrestres y vehiculares.

Esta nueva fuerza de tarea sienta las bases para utilizar la innovación como elemento disuasorio”, enfatizó el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

Por otro lado, el Capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, explicó a la agencia de noticias TMZ que “con un costo aproximado de $35,000 por plataforma, LUCAS es un sistema económico y escalable que ofrece capacidades de vanguardia a una fracción del costo de los sistemas estadounidenses tradicionales de largo alcance que pueden lograr efectos similares”.

De igual manera, la fuerza de tarea conjunta está coordinando esfuerzos de innovación entre los componentes del servicio en tres áreas prioritarias como: capacidad, software y diplomacia tecnológica.

Finalmente, “los esfuerzos del TFSS para construir el escuadrón de drones de ataque unidireccional están liderados por personal del Comando Central de Operaciones Especiales y se alinean con el área prioritaria de capacidad de la REJTF”, afirmó el comunicado emitido.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Régimen venezolano

Revelan que Maduro habría aumentado su esquema de seguridad con cientos de cubanos "para reducir el riesgo de traición"

Foto de referencia (Canva)
Remesas

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

