Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Reinaldo Rueda afectado por la eliminación de Honduras del Mundial 2026 - Foto: EFE
Eliminatorias mundialistas

"Perdón": así fue el sentido momento en el que técnico colombiano se disculpó por no poder clasificar a Honduras al Mundial

noviembre 19, 2025
Por: Natalya Baquero González
Desde el 2014, el técnico cafetero no ha logrado clasificar a una selección a una Copa del Mundo.

El entrenador Reinaldo Rueda se despidió del sueño mundialista de 2026 con la selección de Honduras, tras igualar en la última fecha de las Eliminatorias de la Concacaf ante Costa Rica, resultado que no le alcanzó ni para el repechaje.

Tras la eliminación de la Copa del Mundo de 2026, en medio de la rueda de prensa posterior al juego, el técnico colombiano al mando del combinado hondureño se mostró afectado por no alcanzar el objetivo.

Con profunda tristeza en su mirada, el experimentado entrenador ofreció disculpas por no haber logrado el propósito: “Perdón, pero yo creo que es un momento duro”.

En medio de sus declaraciones con lágrimas en sus ojos, el estratega cafetero hizo una profunda reflexión en la que señaló que “el fútbol nos ha dado una lección de humildad de que los partidos hay que jugarlos antes de ganarlos”.

Con la eliminación de Honduras de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, Rueda suma un nuevo fracaso de manera consecutiva en lo que respecta a selecciones. Pues en Qatar 2022 quedó por fuera del certamen mundialista con Colombia, historia que ahora se repite con el combinado hondureño.

A pesar de haber terminado en la segunda casilla del grupo C, con nueve unidades en las eliminatorias mundialistas de la Concacaf, no le alcanzó a la Bicolor para acceder al repechaje debido a la diferencia de gol en la que la superó su similar de Surinam.

Aunque ambas selecciones terminaron con la misma cantidad de puntos en sus respectivos grupos, el conjunto surinamés se quedó con la oportunidad de jugar la repesca en el mes de marzo, luego de igualar en su último juego las clasificatorias 1-1 ante su similar de Guatemala.

Con la igualdad, Surinam le arrebató la posibilidad a Honduras de clasificar al Mundial de Norteamérica 2026. Aunque contaban con las mismas unidades, se tuvo en cuenta el segundo criterio de desempate, goles a favor, determinación que favoreció a los surinameses con 9 goles contra 5 de los hondureños.

Tras la eliminación de la Bicolor, esta será la primera vez en 40 años que una Copa del Mundo no cuente con presencia de entrenadores colombianos. El último técnico cafetero en asistir a un certamen mundialista fue Luis Fernando Suárez con Costa Rica en Qatar 2022.

