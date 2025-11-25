La desolación del principal aeropuerto de Venezuela tras la cancelación de decenas de vuelos

La alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre Venezuela llevó a la cancelación del itinerario de unos diez operadores internacionales que viajan a este país sudamericano.

Hasta ahora han cancelado vuelos desde y hasta Venezuela:

Avianca (Colombia).

Gol (Brasil).

TAP Air (Portugal).

Iberia (España).

Latam Airlines (Colombia-Chile).

Turkish Airlines (Turquía).

Estelar (España).

Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica).

Air Europa

Plus Ultra

Por eso, este lunes y martes el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, luce desolado y con apenas un vuelo diario de las únicas líneas que mantienen sus operaciones.

Hasta el momento, son cinco:

Copa Airlines (Panamá y R. Dominicana).

LASER Airlines (Panamá, España y Curazao).

Rutaca (Cuba).

Wingo (Colombia).

Avior Airlines (Curazao, Colombia).

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) estima que la recomendación emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, sobre el aumento de la actividad militar en Venezuela, afecta al menos 33 vuelos semanales hacia el país.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), dependiente del régimen de Nicolás Maduro, informó en la noche del lunes a las aerolíneas internacionales que deben reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas, o se arriesgan a perder sus derechos para volar hacia el país.

NTN24 pudo constatar la baja presencia de pasajeros en el aeropuerto.