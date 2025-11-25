NTN24
Martes, 25 de noviembre de 2025
Martes, 25 de noviembre de 2025
Cancelación

La desolación del principal aeropuerto de Venezuela tras la cancelación de decenas de vuelos

noviembre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
Maiquetía este martes 25 de noviembre
Maiquetía este martes 25 de noviembre
Unos 33 vuelos semanales con destino a Venezuela se ven afectados con alerta de EE.UU.

La alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre Venezuela llevó a la cancelación del itinerario de unos diez operadores internacionales que viajan a este país sudamericano.

Hasta ahora han cancelado vuelos desde y hasta Venezuela:

o

Avianca (Colombia).
Gol (Brasil).
TAP Air (Portugal).
Iberia (España).
Latam Airlines (Colombia-Chile).
Turkish Airlines (Turquía).
Estelar (España).
Caribbean Airlines (Trinidad y Tobago-Jamaica).
Air Europa
Plus Ultra

Por eso, este lunes y martes el aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a la ciudad de Caracas, luce desolado y con apenas un vuelo diario de las únicas líneas que mantienen sus operaciones.

Hasta el momento, son cinco:

Copa Airlines (Panamá y R. Dominicana).
LASER Airlines (Panamá, España y Curazao).
Rutaca (Cuba).
Wingo (Colombia).
Avior Airlines (Curazao, Colombia).

o

La Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit) estima que la recomendación emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, sobre el aumento de la actividad militar en Venezuela, afecta al menos 33 vuelos semanales hacia el país.

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC), dependiente del régimen de Nicolás Maduro, informó en la noche del lunes a las aerolíneas internacionales que deben reanudar sus vuelos al país en un plazo de 48 horas, o se arriesgan a perder sus derechos para volar hacia el país.

NTN24 pudo constatar la baja presencia de pasajeros en el aeropuerto.

