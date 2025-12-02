Este es el origen de los dos leones blancos que nacieron en Venezuela

Dos cachorros de León de Timbavati (panthera leo melanochaita), especie conocida como león blanco, nacieron el pasado 28 de noviembre en el zoológico de Las Delicias de Maracay, en el estado Aragua.

Cachorro de León de Timbavati / Foto: AFP

Las crías que nacieron sin complicaciones, son hijos de Camatagua y Sebastián, los reyes del concurrido zoológico. Ambos llegaron a Las Delicias en mayo de 2022, desde Hodonín, República Checa, tras ser rescatados de una red de tráfico silvestre.

"Con inmensa alegría y orgullo, anunciamos el nacimiento de dos cachorros de León de Timbavati, lo que representa una valiosa adición a nuestros esfuerzos de conservación", informó el zoológico a través de sus redes sociales.

Camatagua, madre de los cachorros Cachorro de León de Timbavati / Foto: AFP

"Nuestros nuevos habitantes ya rugen con la vitalidad de la vida silvestre. Cada nacimiento es un paso más en nuestra misión de proteger la fauna silvestre", agregó el parque.

De esta especie en peligro de extinción, solo hay alrededor de 120 ejemplares en todo el mundo, las mayoría se encuentra en cautiverio. Con el nacimiento de estos dos cachorros, Venezuela suma ocho leones blancos.

Los otros ejemplares se encuentran en Mérida y Caracas.

Según las autoridades, la mayoría de los ejemplares fueron decomisados a redes de tráfico ilegal de fauna silvestre, por ende, se les dificulta reinsertarse en su hábitat natural y permanecen en cautiverio.