Lunes, 11 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

Así avanzan las investigaciones por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Momento del atentado contra Miguel Uribe en Bogotña - FOTO: Captura de video
Hasta el momento, hay seis personas capturadas en relación con el ataque, entre ellas el menor de 15 años que asesinó al senador y precandidato.

El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay murió la madrugada de este lunes tras dos meses luchando por su vida.

El pasado sábado, la Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico donde se encontraba internado desde la tarde del atentado, había informado que el estado clínico del político "revirtió a una condición crítica debido a un episodio de hemorragia".

Hasta el momento, hay seis personas capturadas en relación con el ataque.

La primera de ellas fue el menor de 15 años de edad que asesinó a Miguel Uribe Turbay y que ya había aceptado los cargos de tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Se esperaba que su sentencia fuera dictada por estos primeros cargos el próximo 27 de agosto, con una posible pena de 8 años de prisión en un centro de reclusión especial. Sin embargo, el menor deberá ser procesado ahora por homicidio.

También fue capturada por este crimen Katerine Martínez, alias Gabriela, quien fue detenida en Caquetá y sería quien transportó el arma que usó el menor de 15 años para dispararle a Uribe Turbay.

Carlos Eduardo Mora González, alias Veneco, fue detenido en Bogotá, en donde también fueron capturados William González Cruz, alias El Viejo; Elder Arteaga, alias El Costeño o ‘Chipy’; y Christian González, el conductor de la motocicleta en la que se habría escapado el menor.

También se presentó ante la Fiscalía otro menor de edad de 17 años que ofreció dar información sobre el ataque. Sin embargo, días después de su comparecencia se conoció que este menor escapó de una sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Sin embargo, la pregunta que persiste es: ¿quién dio la orden? Las investigaciones señalan a la Segunda Marquetalia, una disidencia de la guerrilla de las FARC, dirigida por alias Iván Márquez y alias Zarco Aldinever, que según versiones habría muerto recientemente en un ataque en territorio venezolano del ELN.

Este grupo, formado por criminales que retomaron las armas tras el acuerdo de paz de 2016, cuenta con más de 2.000 miembros según informes de inteligencia militar.

El mismo director de la Policía, Carlos Fernando Triana, aseguró en una rueda de prensa que existen fuertes indicios de que la Segunda Marquetalia está involucrada en el atentado.

En el contexto de las investigaciones por el atentado, también se conoció una interceptación telefónica del 9 de junio, dos días después del ataque contra Uribe Turbay, en la que quedó en evidencia un posible nuevo atentado en contra de otro político del país.

Según reveló Noticias RCN, en la grabación se puede escuchar a un sujeto, identificado bajo el alias de ‘Mono’, mencionar un plan que se adelantaba en contra de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá.

"Se me cayó el sicario de Bogotá, él que mandé a matar al alcalde de Bogotá", dijo alias ‘el Mono’ en la interceptación que está en poder de las autoridades.

Así las cosas, dos nuevas fichas se sumarían al marco de la investigación por el atentado contra Miguel Uribe: alias ‘el Mono’ y el interlocutor con quien hablaba en dicha conversación, que al parecer estaba en Bucaramanga.

En total, según han informado las autoridades, 180 investigadores de inteligencia judicial trabajan incansablemente para desentrañar la red de complicidades detrás del atentado.

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Magnicidio

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Violencia en Colombia

