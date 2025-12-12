Ucrania dice que un ferri de país de la OTAN y potencia militar resultó dañado tras un reciente ataque ruso

Las autoridades de Ucrania informaron sobre un ataque de Rusia al puerto de Odesa, en el Mar Negro, donde resultó dañado un ferri turco.

Así lo aseguró este viernes el ministro de Restauración de Ucrania, Oleksiy Kuleba, quien mediante Telegram subrayó que no se reportaron víctimas.

VEA TAMBIÉN ¿Es realmente posible la paz entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de Donald Trump? o

“Rusia lanzó un ataque con misiles contra la infraestructura portuaria civil en la región de Odesa (...) Un ferri con bandera turca resultó dañado en el puerto del Mar Negro, sin que se reportaran víctimas”, dijo Kuleba.

En la misma plataforma digital, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski había mencionado ataques a la región de Odesa e informó sobre “un barco civil que resultó dañado en el puerto de Chornomorsk”.

“Esto demuestra una vez más que los rusos no solo no se toman en serio la oportunidad diplomática que existe actualmente, sino que continúan la guerra precisamente para destruir la vida normal en Ucrania”, comentó.

Según Zelenski, en una ocasión dialogó con el presidente estadounidense Donald Trump sobre la situación en esta ciudad y sobre los habitantes de Odesa.

“Ahora, en Odesa y Chornomorsk, se está haciendo todo lo posible para proteger la vida. Al igual que en Járkov, Sumy, Jersón, Zaporiyia y las ciudades de nuestra región de Donetsk. Es necesario que el deseo de luchar cese en Moscú, y esto depende únicamente de cómo reaccione el mundo a las acciones rusas”, añadió Zelenski.