Bajo una sola voz: venezolanos se reunieron en distintas ciudades del mundo para exigir la liberación de los presos políticos del régimen

La lucha por la liberación de los presos políticos en Venezuela ha cobrado un nuevo impulso internacional. Exiliados venezolanos en más de 120 ciudades, incluyendo São Paulo, Málaga, y Bruselas, se unieron en una jornada de protestas este domingo.

El movimiento busca visibilizar la situación de alrededor de 500 detenidos por razones políticas y exigir su excarcelación inmediata.

La convocatoria fue encabezada por la líder democrática María Corina Machado. Durante la manifestación en São Paulo, un grupo de venezolanos cantó el himno nacional, "Gloria al Bravo Pueblo", recordando que cada preso político representa una historia de sufrimiento y resistencia.

Simultáneamente, en Bélgica, los venezolanos se unieron en un clamor por los presos políticos, exigiendo que se detenga lo que describieron como "jugar con el dolor de todo un país".

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En otro rincón del mundo, específicamente Lituania, una decena de venezolanos leyeron un manifiesto denunciando la persecución contra quienes piensan diferente al régimen.

Precisamente, en una reciente entrevista con NTN24, la líder por la democracia insistió en la "necesidad urgente de una transición" en Venezuela. Destacó que "el desmontaje de la estructura represiva" es esencial para lograr un cambio que permita elecciones libres y justas.

En la misma línea, Machado recalcó la importancia de un nuevo Consejo Nacional Electoral que cumpla con la Constitución venezolana y la observación internacional del proceso electoral.

“Nunca en la historia de Venezuela hemos tenido una organización como la que hoy tenemos”, mencionó ante las cámaras de NTN24.

“El país está unido alrededor de este propósito porque al final este es un movimiento que se basa en el respeto, en el respeto a la dignidad humana, en el respeto a cada individuo, en la humanidad, en la solidaridad, en la empatía, en el dolor de tantos que han perdido todo y que aun así sueñan con volver a su país”, expresó.