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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Brasil

Así es el primer avión de combate supersónico fabricado en Brasil

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
El primer avión de combate supersónico fabricado en Brasil- EFE
El primer avión de combate supersónico fabricado en Brasil- EFE
Durante una ceremonia solemne en las instalaciones del fabricante brasileño Embraer en el estado de Sao Paulo, Lula bautizó el avión de fuselaje gris con champán.

Brasil presentó este miércoles, en presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su primer avión de combate supersónico fabricado en el país, un F-39E Gripen del grupo sueco Saab.

Según la presidencia brasileña, esta producción local es "inédita en América Latina".

Durante una ceremonia solemne en las instalaciones del fabricante brasileño Embraer en el estado de Sao Paulo, Lula bautizó el avión de fuselaje gris con champán.

"Este proyecto permite consolidar nuestro poder de disuasión, incrementando nuestra capacidad para garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional", declaró durante el acto el ministro brasileño de Defensa, José Múcio.

En total, Brasil encargó a Saab 36 aviones de combate supersónicos, de los cuales 15 serán fabricados en las instalaciones de Embraer, en Gavião Peixoto.

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Brasilia prefirió el avión sueco al Rafale del francés Dassault Aviation y al F/A-18 Super Hornet del fabricante estadounidense Boeing.

Las condiciones de adjudicación del contrato en 2014 fueron objeto de una amplia investigación en Brasil por sospechas de corrupción en detrimento del Rafale. Procesado en el marco de este caso tras sus primeros mandatos (2003-2010), Lula fue finalmente absuelto por falta de pruebas en 2021.

Brasil reivindica su condición de país pacífico, pero la defensa se impone cada vez más como un tema clave a la vista del convulso contexto geopolítico, especialmente con la guerra en Oriente Medio.

Durante una visita oficial del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa este mes, Lula instó a su homólogo a una cooperación más estrecha entre ambos países en materia de defensa, aludiendo a un riesgo de invasión extranjera.

"No sé si el compañero Ramaphosa se da cuenta de que, si no nos preparamos en el tema de defensa, cualquier día alguien nos invade", declaró el mandatario brasileño.

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