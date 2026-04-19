El colombiano Luis Díaz grita campeón en Alemania tras nueva goleada del Bayern Múnich

El futbolista colombiano Luis Díaz se coronó, este domingo, campeón de la Bundesliga de Alemania tras la victoria de su equipo, el Bayern Múnich, por 4-2 ante el Stuttgart en el Allianz Arena de la capital bávara.

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El Bayern conquistó este domingo el 35 título de campeón de liga de Alemania de su historia, el 13 en las últimas 14 temporadas.

El gigante bávaro, aún vivo en Liga de Campeones y en Copa de Alemania, cuenta con 79 puntos en la Bundesliga, y a falta de cuatro fechas está ya fuera del alcance del Borussia Dortmund que suma 64 unidades.

El Bayern Múnich conquistó este domingo el 35 título de campeón de liga de Alemania de su historia, el 13 en las últimas 14 temporadas, después de ganar 4-2 al Stuttgart en el Allianz Arena de la capital bávara.

El gigante bávaro, aún vivo en Liga de Campeones y en Copa de Alemania, cuenta con 79 puntos en la Bundesliga, y a falta de cuatro fechas está ya fuera del alcance del Borussia Dortmund (64 puntos).

Tras ir por detrás en el marcador por un gol de Chris Führich para el Stuttgart (21'), el Bayern le dio la vuelta al partido en seis minutos antes del descanso gracias a Raphaël Guerreiro (31'), Nicolas Jackson (33') y Alphonso Davies (37').

En la segunda parte, Harry Kane marcó su 32º gol en la Bundesliga esta temporada (el 51º en todas las competiciones). Los hombres de Vincent Kompany lograron así su séptima victoria en liga tras haber ido por detrás en el marcador (25 puntos sumados).

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Líderes del campeonato desde la primera fecha gracias a su victoria por 6-0 contra el Leipzig, los muniqueses solo han perdido una vez hasta ahora en la temporada, una derrota en casa contra el Augsburgo (2-1) a mediados de enero.

Con 109 goles marcados en 30 partidos de liga, el Bayern ya ha mejorado el viejo récord de la temporada 1971/72, que el Bayern de Gerd Müller había dejado en 101 goles.

Los muniqueses siguen vivos en otras dos competiciones, con una semifinal de la Copa de Alemania que disputarán el miércoles en el campo del Bayer Leverkusen y una doble confrontación en semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG (ida en el Parque de los Príncipes el 28 de abril, vuelta el 6 de mayo en el Allianz Arena).