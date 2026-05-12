Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela señalado de desviar miles de millones de dólares, pide que su juicio sea público

Tareck El Aissami, exministro de Petróleo de Venezuela señalado de desviar miles de millones de dólares, solicitó formalmente ante el Tribunal Tercero de Terrorismo que su juicio por la trama de corrupción "PDVSA-Cripto" sea público y abierto a la prensa y a los ciudadanos.

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Durante la octava audiencia, El Aissami argumentó que "la transparencia es fundamental para verificar las pruebas", alegando que "si este es el 'robo más grande de la historia', debe ser el proceso más transparente".

Asimismo, el que por muchos años fue uno de los 'brazos fuertes del régimen', instó a la juez Alejandra Romero a "abrir las puertas del tribunal".

Además, el ex-hombre de confianza de Chávez y de Maduro, en gran parte de su dictadura, denunció haber sido "víctima de torturas, aislamiento prolongado y falta de atención médica durante sus más de dos años de reclusión".

A El Aissami se le imputan delitos de 'traición a la patria', 'apropiación o distracción del patrimonio público', 'alardeamiento o valimiento', 'legitimación de capitales' y 'asociación para delinquir'.

Hasta la fecha, El Aissami es investigado por el desvío de miles de millones de dólares de la estatal PDVSA a través de criptoactivos y empresas fachada.

Según estimaciones, Tareck El Aissami, presuntamente habría desviado entre $16.000 y $21.000 millones de dólares derivados de exportaciones petroleras.

Economistas sugieren que la inyección de $21.000 millones de dólares en la economía venezolana para lo que resta de 2026, si se gestionara con transparencia y eficiencia, podría tener un impacto transformador, dada la situación de crisis acumulada.

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En ese sentido, para los profesionales que estudian cómo las sociedades producen, distribuyen y consumen bienes, servicios y recursos, este monto permitiría cancelar la mayor parte de estas deudas, recuperando la soberanía financiera y activos importantes en el país suramericano.