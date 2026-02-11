Exentrenador que ganó la Champions con el Real Madrid apuntó contra Cristiano Ronaldo y aseguró que no es un genio como "Messi, Maradona o Ronaldo Nazario"

El interminable debate que hay sobre cuáles son los mejores jugadores de la historia en el mundo del fútbol ha vuelto a ser puesto sobre la mesa tras las fuertes declaraciones que dio un exentrenador del Real Madrid.

El extécnico del conjunto merengue Fabio Capello apuntó contra el delantero portugués Cristiano Ronaldo y lo puso "por debajo" de los futbolistas Messi, Ronaldo Nazario y Diego Armando Maradona.

Durante una entrevista con la radio egipcia 'ON sport', el exdirigente del AC Milán, Capello, sin titubeos afirmó que CR7 no tiene el mismo ingenio que otras leyendas del deporte.

Para el entrenador Cristiano Ronaldo es un gran goleador y un atleta increíble, pero "no tiene el genio de Messi, Maradona o Ronaldo Nazario".

El italiano, de 79 años, explicó que el genio del que habla es una técnica que no se adquiere con entrenamiento, por ello ese genio "que poseían los otros está ausente en Cristiano" y es por eso por lo que considera que "no se le puede comparar con esos tres".

Fabio Capello es uno de los entrenadores más exitosos en Italia, logrando dirigir grandes clubes como el Real Madrid, AC Milán, la Roma y la Juventus.

Pese a sus polémicas palabras, el artillero portugués sigue vigente en el mundo del fútbol apuntando a conseguir su récord de convertirse en el delantero con más goles en la historia. Su objetivo es llegar a los mil goles y hasta la fecha tiene más de 960 goles oficiales en su carrera profesional.