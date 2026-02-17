Así fue la reacción de Ryan Reynolds y Hugh Jackman tras conocer que el equipo del que es dueño el intérprete del Deadpool se enfrentará al Chelsea

La cuarta ronda de la FA Cup dejó muchas sorpresas en el mundo del fútbol en Inglaterra, entre ellas, sin duda la clasificación a la siguiente ronda del Wrexham A.F.C.

El equipo del que es propietario el actor y estrella de Hollywood Ryan Reynolds en conjunto con Rob McElhenney derrotó 1-0 al Ipswich Town y avanzó a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, la sorpresa se la llevó precisamente el actor de Deadpool y su amigo, el también actor Hugh Jackman, al conocer a que equipo se enfrentará el club en la quinta ronda de la FA Cup.

El sorteo habló y el siguiente reto del Wrexham A.F.C. será nada más y nada menos que el conjunto londinense, el Chelsea dirigido por Liam Rosenior.

Ante esto, en redes se ha hecho viral el video de los actores de 'Deadpool & Wolverine' reaccionando a esta noticia que vuelve a poner al conjunto inglés en el foco de todo el mundo.

Desde su cuenta en la red social, Reynolds fue el encargado de publicar el video de la reacción en el que se ve que tanto él como Jackman ponen cara de sorpresa y mucho entusiasmo.

Cuando es anunciado el nombre su club, Ryan agacha la cabeza, mientras que Hugh entrecierra los ojos mirando la tablet donde están viendo el sorteo esperando conocer el nombre del contrincante.

Tras unos segundos, anuncian que su rival es el Chelsea y es ahí cuando Hugh grita, visiblemente sorprendido "wow"; mientras que Reynolds hace algunos gestos de sorpresa y mira a la cámara con cara de incredulidad.

Luego el intérprete 'Wolverine' le dice: "eso era lo que querías ¿no?", a lo que el dueño del club Wrexham A.F.C. mira desconcertado la tablet y dice: "Espera ¿casa, con el Chelsea? joder... sí".

El tan esperado partido entre el Wrexham A.F.C. y el Chelsea por la quinta ronda de la FA Cup será el próximo 7 marzo.

No es la primera vez que este club sorprende a todos en el fútbol inglés, ya que durante la tercera ronda del mismo torneo derrotó al Nottingham Forest desde el punto penal.

El equipo, del que el reconocido actor Ryan Reynolds es propietario junto a su socio Rob McElhenney, logró empatar el partido, quedando 3-3 contra el Forest, por lo que todo se tenía que definir desde los doce pasos.

La tanda estuvo bastante apretada, pero el arquero del Wrexham, Arthur Okonkwo, se convirtió en el héroe de la noche al tapar el tanto definitivo del Nottingham, dándole el paso a la siguiente ronda a su equipo.

En ese momento se hizo viral la la eufórica reacción del actor de Deadpool, quien festejo el segundo gol que le daba la ventaja a su equipo en el tiempo regular, antes de resolver todo desde el punto penal.

La compra que hicieron Ryan Reynolds y Rob McElhenney en 2021 ayudó al Wrexham a salir de 13 años de ser relegado en la competencia tanto local como internacional.

En abril de 2026, logró algo histórico tras conseguir su ascenso a la Championship (segunda división) luego de derrotar al Charlton Athletic 3-0 con goles de los ingleses Oliver Rathbone y doblete de Sam Smith.