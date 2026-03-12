Así fue el emotivo encuentro de María Corina Machado con venezolanos en Chile: "Cada abrazo y encuentro con ustedes me ha hecho sentir en casa"

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, publicó un video con imágenes de un emotivo encuentro que tuvo con venezolanos en medio de su visita en Chile en donde participó de la toma de posesión como presidente de José Antonio Kast.

“Han sido unas horas intensas en Chile, pero cada abrazo y encuentro con ustedes me ha hecho sentir en casa… ¡Gracias! Pronto nos abrazaremos en Venezuela, con nuestras familias y en libertad”, expresó la líder venezolana junto al video.

María Corina Machado ofreció una conferencia de prensa desde Chile este jueves en la que analizó la situación de su país tras la captura de Maduro.

“Hoy Venezuela está unida, más que cualquier otra nación en el mundo para lograr el respeto a la soberanía popular expresada en el voto, porque solo así podremos tener una nación libre a la cual regresen nuestros hijos”, expresó Machado luego de comentar el acto de posesión de Kast, a quien además agradeció “las palabras de apoyo a la transición democrática en Venezuela”.

Al ser cuestionada por los reporteros asistentes sobre su regreso al país y el futuro político tras las elecciones del 28 de julio de 2024 y después de la captura del dictador Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, Machado aseguró que su propósito es acompañar a los venezolanos hasta el final y que su regreso será “coordinado con los aliados”.

“Tan pronto logremos la transición en Venezuela, tan pronto Venezuela sea libre, los venezolanos regresarán (...) Obviamente no van a hacerlo mientras estén los criminales que originalmente los obligaron a partir y que en estos momentos siguen en el poder”, comentó.

Sobre la operación de Estados Unidos en Caracas a comienzos de enero que permitió la captura de Maduro, Machado aseguró que “las elecciones del 28 de julio dieron la legitimidad de lo que sucedió el 3 de enero”.

Finalmente, dijo sobre Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras el arresto de Maduro, que “es parte medular y fundamental de la estructura criminal de Nicolás Maduro”.

“Ha sido el vínculo con Hezbolá. Como vicepresidenta, la cabeza que dirigía toda la estructura de represión y tortura civil. Es responsable directa”, sentenció.