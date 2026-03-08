Claudia López y Roy Barreras se imponen en sus consultas presidenciales con votaciones inferiores a las de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López y el exsenador Roy Barreras se impusieron en las consultas presidenciales de sus sectores políticos en las elecciones que tuvieron lugar este domingo en Colombia.

López ganó la Consulta de las Soluciones al sumar más de 480 mil votos cuando el conteo iba entorno al 85%. La exalcaldesa se impuso con comodidad en una votación donde su único rival, Leonardo Huerta, apenas sumó un poco más de 36 mil votos.

Barreras, por su parte, se impuso en la consulta de izquierda Frente por la Vida con más de 210 mil votos con el 85% escrutado.

Le ganó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por un poco más de 20 mil votos en lo que fue el resultado más apretado entre las consultas de la jornada electoral.

“Quiero felicitar a Roy por su triunfo. Lo acompañaré como ordena la ley. Espero que nos lleve a un proceso de unidad. El ganador de esta consulta es el presidente Petro y el Pacto Histórico. Pueden contar conmigo. Mi objetivo será siempre el mismo”, escribió Quintero reconociendo la derrota cuando el conteo iba sobre el 80%.

Pese a sus triunfos en sus sectores políticos, ambos candidatos quedaron lejos de la votación que lograron, en la Consulta por Colombia, tanto la aspirante del partido Centro Democrático, Paloma Valencia, como el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo.

Paloma Valencia se impuso en su consulta con más de 2,8 millones de votos, una votación histórica para una mujer en Colombia.

Oviedo, por su parte, logró una votación de alrededor de un millón de votos. De esta manera, el exdirector del Dane y Valencia son los grandes ganadores de la jornada electoral de este domingo en Colombia.

Valencia, además de a Oviedo, venció en las urnas a los precandidatos Mauricio Cárdenas, David Luna, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Carlos Pinzón, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa.