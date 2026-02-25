NTN24
Fútbol argentino

Liga sudamericana se suspenderá en rechazo a unas acusaciones de corrupción que les hicieron a los directivos

febrero 25, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Balón de fútbol - Foto AFP
Balón de fútbol - Foto AFP
Los equipos fueron quienes lideraron esta iniciativa en apoyo al presidente, quien recibió una denuncia judicial por supuesta evasión fiscal.

La novena fecha del torneo Apertura de Argentina fue suspendida este lunes por pedido de los clubes en solidaridad con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que enfrenta una denuncia por supuesta evasión fiscal por la cual fue citado a declarar su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.

Los dirigentes de los clubes convocaron a un "paro de actividades" desde el jueves 5 al domingo 8 de marzo, por lo que no se disputará la fecha 9 del torneo apertura, programada para esas fechas, confirmó la Liga Profesional de Fútbol en una publicación en X.

o

Lo hicieron "en repudio a la denuncia realizada por (la entidad recaudadora estatal) ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino", según explicó la AFA en un comunicado.

La Liga Profesional de Fútbol informó, además, que la "medida de fuerza" afectará a todas las categorías del balompié argentino.

Hasta el 5 de marzo, sin embargo, se disputarán la séptima y la octava jornadas del Apertura.

La AFA, su presidente y otros cuatro dirigentes son investigados en una causa que busca determinar si la poderosa entidad futbolística retuvo en forma indebida y luego no depositó dinero por impuestos y aportes jubilatorios entre 2024 y 2025 por un monto cercano a 19 mil millones de pesos (alrededor de 13 millones de dólares).

o

La novena fecha estaba prevista para comenzar justo el día en que Tapia está llamado a declarar ante la justicia argentina por esta causa. También se prevé que comparezcan esa semana el tesorero de la entidad y otros tres directivos de la asociación.

Por esta citación, un juez había prohibido el jueves la salida del país de Tapia, aunque este lunes el mismo magistrado lo autorizó a viajar a Brasil y Colombia a cambio de una caución de cinco millones de pesos (unos 3.600 dólares).

Tapia había solicitado la autorización de viaje, entre el 23 y el 28 de febrero, para asistir a un evento de la Federación Colombiana de Fútbol en Barranquilla y luego a una reunión del consejo de la Conmebol en Rio de Janeiro.

Con el dictamen judicial conocido este lunes, se espera la presencia del directivo en la Finalissima que la selección de Argentina disputará con España en Catar el 27 de marzo.

