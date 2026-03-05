NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez se reunirá con Petro en Colombia el 13 de marzo en su primer viaje internacional

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez / FOTO: EFE
Rodríguez realizará su primera salida de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, antiguo aliado de Petro antes de su captura y arresto por parte de Estados Unidos.

La nueva cabeza del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirá en Colombia con el presidente Gustavo Petro el próximo 13 de marzo en su primer viaje internacional como encargada del régimen.

Rodríguez realizará su primera salida de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, antiguo aliado de Petro antes de su captura y arresto por parte de Estados Unidos durante una operación militar el 3 de enero en Caracas.

La reunión será en la parte colombiana de la frontera con Venezuela, cerca de la ciudad de Cúcuta.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ha pactado con Rodríguez el ingreso de empresas de EE. UU. para explotar y controlar el petróleo venezolano, en medio de una fuerte presión sobre Caracas.

o

Trump aplaude el "gran trabajo" de Rodríguez, que dio un vuelco a las maltrechas relaciones con Washington.

Petro, entretanto, ha expresado repetidamente su intención de mediar en una transición democrática en el país vecino, que no tiene prevista fecha para nuevas elecciones.

Antes de la caída de Maduro, delegados de ambos gobiernos de Colombia y Venezuela se reunían con este fin, dijo en pasados días una fuente de Cancillería.

Los países comparten una frontera de 2.200 kilómetros sacudida por diversos grupos armados, que compiten y se enfrentan por las lucrativas rentas del narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal.

