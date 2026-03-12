NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Mojtabá Jameneí

"Es posible que se esté resguardando para no convertirse en el próximo blanco de cualquier ataque": analista sobre incertidumbre respecto al paradero de Mojtaba Jameneí

marzo 12, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
Medios aseguran que el nuevo líder del régimen de Irán e hijo del abatido Alí Jameneí se encuentra "en coma" y que perdió una pierna.

Bryan Acuña, analista político experto en temas de Medio Oriente, dijo en El Informativo de NTN24 que "es posible" que Mojtaba Jameneí "se esté resguardando para no convertirse en el próximo blanco de cualquier ataque", a propósito de la incertidumbre sobre el paradero del nuevo líder del régimen de Irán.

El medio británico Daily Mail publicó este jueves que el hijo de su abatido antecesor Alí Jameneí, está "en coma" y ha perdido una pierna tras resultar gravemente herido en ataques aéreos.

"El hecho de que no aparezca en público también puede explicarse con la situación de que, convirtiéndose en el principal líder del país y además siendo una figura técnicamente presionada de los Guardianes de la Revolución, quienes fueron los que sugirieron poder darle continuidad al proyecto Jameneí, es posible que se esté resguardando para no convertirse en el próximo blanco de cualquier ataque", expresó Acuña.

o

El analista confirmó que "sí se menciona" en algunos medios que Mojtaba Jameneí "en uno de los ataques habría salido herido. Incluso he leído que había perdido una pierna", aunque aclaró que esa información aún no había sido confirmada. "Todavía no está completamente asegurado", precisó.

Asimismo, Acuña expuso que hasta que no se completen los 40 días de luto en Irán por el asesinato de su padre, Alí Jameneí, "posiblemente no se vaya a presentar públicamente en este caso Mojtaba", por lo que su paradero puede estar relacionado con esa causa.

"En todo caso hay que entender que, debido a las circunstancias, es posible que (Mojtaba Jameneí) se encuentre en un lugar donde pueda estar bajo resguardo", considera el analista.

Temas relacionados:

Mojtabá Jameneí

Alí Jamenei

Ataque al régimen de Irán

Medio Oriente

Ataques

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es posible que se esté resguardando para no convertirse en el próximo blanco de cualquier ataque": analista sobre incertidumbre respecto al paradero de Mojtaba Jameneí

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

España solicitará a la Unión Europea levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez

Video desclasificado del Comando Central de ataque a objetivos iraníes - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos desclasifica video de bombardeo contra objetivos del régimen iraní: "Estamos eliminando las amenazas"

Portaviones Queen Elizabeth class del Reino Unido - Fotos AFP
Donald Trump

Donald Trump dice al Reino Unido que "ya no necesita" sus dos portaviones para enfrentar al régimen de Irán: así opera el par de poderosos buques de guerra

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Tomás Rincón y José Martínez - Fotos EFE
La Vinotinto

Oficial: Jugador de La Vinotinto es retirado de su club: "La cuestión disciplinaria está por encima"

Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

España solicitará a la Unión Europea levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez

Video desclasificado del Comando Central de ataque a objetivos iraníes - Foto: Captura
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de Estados Unidos desclasifica video de bombardeo contra objetivos del régimen iraní: "Estamos eliminando las amenazas"

Jefferson Lerma | Foto: AFP
Futbolistas

¿Se perdería los amistosos? Se confirmó lesión del colombiano Jefferson Lerma y esta es el tiempo que se demoraría en volver a jugar

Portaviones Queen Elizabeth class del Reino Unido - Fotos AFP
Donald Trump

Donald Trump dice al Reino Unido que "ya no necesita" sus dos portaviones para enfrentar al régimen de Irán: así opera el par de poderosos buques de guerra

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Cumbre

“Parece un pretexto de acercamiento, pero es una coalición incompleta”: analista sobre la cumbre Escudo de las Américas convocada por Trump

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre