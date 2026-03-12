"Es posible que se esté resguardando para no convertirse en el próximo blanco de cualquier ataque": analista sobre incertidumbre respecto al paradero de Mojtaba Jameneí

Bryan Acuña, analista político experto en temas de Medio Oriente, dijo en El Informativo de NTN24 que "es posible" que Mojtaba Jameneí "se esté resguardando para no convertirse en el próximo blanco de cualquier ataque", a propósito de la incertidumbre sobre el paradero del nuevo líder del régimen de Irán.

El medio británico Daily Mail publicó este jueves que el hijo de su abatido antecesor Alí Jameneí, está "en coma" y ha perdido una pierna tras resultar gravemente herido en ataques aéreos.

"El hecho de que no aparezca en público también puede explicarse con la situación de que, convirtiéndose en el principal líder del país y además siendo una figura técnicamente presionada de los Guardianes de la Revolución, quienes fueron los que sugirieron poder darle continuidad al proyecto Jameneí, es posible que se esté resguardando para no convertirse en el próximo blanco de cualquier ataque", expresó Acuña.

El analista confirmó que "sí se menciona" en algunos medios que Mojtaba Jameneí "en uno de los ataques habría salido herido. Incluso he leído que había perdido una pierna", aunque aclaró que esa información aún no había sido confirmada. "Todavía no está completamente asegurado", precisó.

Asimismo, Acuña expuso que hasta que no se completen los 40 días de luto en Irán por el asesinato de su padre, Alí Jameneí, "posiblemente no se vaya a presentar públicamente en este caso Mojtaba", por lo que su paradero puede estar relacionado con esa causa.

"En todo caso hay que entender que, debido a las circunstancias, es posible que (Mojtaba Jameneí) se encuentre en un lugar donde pueda estar bajo resguardo", considera el analista.