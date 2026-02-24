NTN24
Martes, 24 de febrero de 2026
Martes, 24 de febrero de 2026
DEA

País sudamericano restablece relaciones con la DEA en la lucha contra el narcotráfico luego de 17 años

febrero 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
DEA - Foto AFP
DEA - Foto AFP
El ministro de Interior de la nación sudamericana aseguró que la DEA ya estaba dentro del territorio.

Un país sudamericano restableció la cooperación operativa con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) después de una ausencia de 17 años, en una medida que el gobierno dice es parte de una estrategia multinacional más amplia para combatir el crimen organizado.

Se trata de Bolivia, cuya reanudación del trabajo conjunto con la DEA marca un realineamiento de seguridad significativo con Estados Unidos luego de que el presidente Rodrigo Paz reabriera los canales diplomáticos con Washington después de casi dos décadas de relaciones tensas.

o

El ministro del Interior, Marco Oviedo, confirmó que funcionarios de la DEA estaban trabajando nuevamente con las autoridades bolivianas, deshaciendo la expulsión de 2008 ordenada por el entonces presidente Evo Morales, cuya administración izquierdista puso fin a las operaciones antinarcóticos conjuntas.

Oviedo dijo que la renovada colaboración refleja el enfoque del gobierno en reforzar la vigilancia fronteriza y desmantelar las redes de tráfico.

"La DEA está en Bolivia", declaró Oviedo a los medios locales el lunes. "Así como la DEA está presente, también contamos con la cooperación de los servicios de inteligencia y la policía europeos... Queremos que las agencias antinarcóticos de los países vecinos también participen", agregó.

Bolivia, un importante productor de cocaína y un centro de tránsito clave para los traficantes, se ha vuelto estratégicamente importante para los esfuerzos de Estados Unidos en lucha contra el narcotráfico a medida que la producción mundial de cocaína y las incautaciones alcanzan niveles récord.

Aunque las hojas de coca en Bolivia tienen sus raíces en la tradición andina y se cultivan legalmente para uso ceremonial y medicinal, el cultivo se ha expandido en los últimos años, según muestran datos de las Naciones Unidas, lo que ha suscitado una renovada preocupación entre los socios internacionales.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, afirmó, por su parte, que las áreas específicas de cooperación y los límites operativos bajo los cuales funcionará la DEA aún se están ultimando. Se espera un acuerdo completo que defina el alcance de las actividades de la agencia en los próximos meses.

Aramayo señaló anteriormente que Bolivia necesitaba apoyo externo para enfrentar redes criminales cada vez más sofisticadas, incluyendo el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y el movimiento de fondos ilícitos.

o

Añadió, en su momento, que el gobierno estaba trabajando para modernizar sus herramientas para detectar transacciones digitales vinculadas al tráfico de cocaína.

Temas relacionados:

DEA

Lucha contra las drogas

Bolivia

Rodrigo Paz

Gobierno de Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"No se trata de una ley de amnistía ni mucho menos. Ha sido elaborada por los perpetradores": Zair Mundaray tras promulgación de la norma en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es lo mismo perdonar que impunidad": padre de David José Vallenilla, asesinado por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diosdado Cabello es el principal objetivo de EE. UU. tras la muerte de 'El Mencho': la recompensa por su arresto es la más alta actualmente

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Laura Dogu/ Delcy y Nicolás Maduro Guerra - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez está en una gran encrucijada: obedecer las exigencias de Estados Unidos o cumplirle al chavismo/madurismo

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Militar y preso político venezolano Igbert Marín Chaparro / Carteles en el que familiares de presos políticos en Venezuela pide la excarcelación de sus allegados - Fotos: X / EFE
Presos políticos

"Los militares quedan en el olvido legislativo, esto es algo muy lamentable": hermana del teniente coronel Igbert Marín sobre la ley de amnistía del régimen

Estados Unidos continúa supervisando atentamente cada una de las decisiones de Delcy Rodríguez, nueva encargada del régimen venezolano tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Hugo Acha, analista experto en temas de seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, advirtió en La Tarde de NTN24 sobre la compleja estrategia legal que Nicolás Maduro está implementando ante la justicia estadounidense. Según Acha, el régimen venezolano utiliza argumentos como la inmunidad de jefe de Estado y la protección como prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra para dilatar el proceso judicial. "Hacen parte de una estrategia para hacer aún más complejo el caso, para tratar de que él goce de las inmunidades reservadas a un jefe de Estado", explicó Acha en entrevista con La Tarde de NTN24. El analista destacó que esta táctica busca desgastar políticamente a la administración del presidente Donald Trump, apostando a resultados adversos en las elecciones de medio término que puedan abrir "otras avenidas de negociación". “Está clarísimo que apuestan a un desgaste de la administración, a un midterm (elecciones de medio término) que sea adverso al escenario político del presidente Donald J. Trump, y abrir entonces tal vez otras avenidas de negociación para ellos”, señaló. Acha enfatizó que el régimen venezolano, calificado como una organización criminal transnacional, cuenta con recursos financieros suficientes para "pagar la mejor asesoría que el dinero pueda comprar". En ese sentido, citó las declaraciones del exjefe de inteligencia Hugo "el Pollo" Carvajal, quien admitió haber aprendido "a cómo usar el sistema jurídico de los Estados Unidos en contra de los propios Estados Unidos". Respecto a Delcy Rodríguez, el experto señaló que es "objeto de investigación en Estados Unidos" desde 2022, siendo considerada "persona de extremo interés" por la agencia antinarcóticos. Acha mencionó que tanto ella como su hermano Jorge Rodríguez están mencionados en "más de una docena" de procesos y procedimientos judiciales. “No obtendrán impunidad por su rol en la estabilización, si acaso una alineancia de corte a través de una cooperación efectiva, que creo que es lo que intentan por el momento construir siempre con ese objetivo en un escenario político que el día de mañana pudiera no ser tan severo como el que encaran hoy en día”, declaró. Sobre la ausencia de acciones contra Diosdado Cabello, Acha explicó que se trata de un actor que "trasciende lo político, lo corporativo, lo empresarial y lo criminal". El analista lo comparó con organizaciones del crimen organizado que han adquirido "capacidades superlativas, altamente complejas" mediante la interacción con servicios de inteligencia, particularmente el cubano. “La impunidad no es una opción, la administración le apuesta una estabilización sabiendo que hay muchos aspectos de esta estabilización que no serán agradables”, expresó. El experto advirtió sobre el riesgo de que una eventual pérdida de control republicano en las elecciones intermedias pueda llevar a "escenarios preocupantes" donde se intente tratar con el régimen "como si fuera un mero actor político, y no lo es". Citó como ejemplo la iniciativa de España para retirar sanciones a Delcy Rodríguez ante la Unión Europea.
Delcy Rodríguez

"No obtendrán impunidad": Hugo Acha prevé consecuencias en EE. UU. sobre Delcy, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello

Tormenta invernal en Nueva York - Foto AFP
Clima en Estados Unidos

Meteorólogo advierte sobre "tres días congelados" en medio de tormenta invernal histórica que azota a Nueva York

Más de Actualidad

Ver más
Carroza oficialista del régimen en la Feria Internacional del Sol
Regimen chavista

Carroza alusiva a Maduro y Chávez fue abucheada en el desfile de la Feria del Sol en Mérida, Venezuela

Petróleo Venezolano - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos autorizó las operaciones de cinco petroleras en Venezuela: estas son las empresas beneficiadas

Yvan Gil, canciller del régimen de Venezuela - Foto AFP
Canciller

Canciller del régimen venezolano pidió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Marco Rubio

Prosperidad en libertad, fundamento occidental del Orden Nuevo

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Willie Colón - EFE
Música

Así fue despedido Willie Colón en Colombia: Cali y Barranquilla se unieron en un emotivo homenaje

El sistema planetario alrededor de la estrella LHS 1903 - AFP
Espacio

Astrónomos descubrieron un extraño sistema planetario "al revés"

Bill y Hillary Clinton | Foto: AFP
Bill Clinton

Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar en el Congreso de Estados Unidos en investigación por el caso Epstein

Carroza oficialista del régimen en la Feria Internacional del Sol
Regimen chavista

Carroza alusiva a Maduro y Chávez fue abucheada en el desfile de la Feria del Sol en Mérida, Venezuela

Falcao | Foto: EFE
Falcao

Falcao García enciende las alarmas en Millonarios tras salir en camilla en el partido que enfrentó el conjunto embajador ante Llaneros

Petróleo Venezolano - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos autorizó las operaciones de cinco petroleras en Venezuela: estas son las empresas beneficiadas

Yvan Gil, canciller del régimen de Venezuela - Foto AFP
Canciller

Canciller del régimen venezolano pidió ante la ONU la liberación de Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre