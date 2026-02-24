País sudamericano restablece relaciones con la DEA en la lucha contra el narcotráfico luego de 17 años

Un país sudamericano restableció la cooperación operativa con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) después de una ausencia de 17 años, en una medida que el gobierno dice es parte de una estrategia multinacional más amplia para combatir el crimen organizado.

Se trata de Bolivia, cuya reanudación del trabajo conjunto con la DEA marca un realineamiento de seguridad significativo con Estados Unidos luego de que el presidente Rodrigo Paz reabriera los canales diplomáticos con Washington después de casi dos décadas de relaciones tensas.

El ministro del Interior, Marco Oviedo, confirmó que funcionarios de la DEA estaban trabajando nuevamente con las autoridades bolivianas, deshaciendo la expulsión de 2008 ordenada por el entonces presidente Evo Morales, cuya administración izquierdista puso fin a las operaciones antinarcóticos conjuntas.

Oviedo dijo que la renovada colaboración refleja el enfoque del gobierno en reforzar la vigilancia fronteriza y desmantelar las redes de tráfico.

"La DEA está en Bolivia", declaró Oviedo a los medios locales el lunes. "Así como la DEA está presente, también contamos con la cooperación de los servicios de inteligencia y la policía europeos... Queremos que las agencias antinarcóticos de los países vecinos también participen", agregó.

Bolivia, un importante productor de cocaína y un centro de tránsito clave para los traficantes, se ha vuelto estratégicamente importante para los esfuerzos de Estados Unidos en lucha contra el narcotráfico a medida que la producción mundial de cocaína y las incautaciones alcanzan niveles récord.

Aunque las hojas de coca en Bolivia tienen sus raíces en la tradición andina y se cultivan legalmente para uso ceremonial y medicinal, el cultivo se ha expandido en los últimos años, según muestran datos de las Naciones Unidas, lo que ha suscitado una renovada preocupación entre los socios internacionales.

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, afirmó, por su parte, que las áreas específicas de cooperación y los límites operativos bajo los cuales funcionará la DEA aún se están ultimando. Se espera un acuerdo completo que defina el alcance de las actividades de la agencia en los próximos meses.

Aramayo señaló anteriormente que Bolivia necesitaba apoyo externo para enfrentar redes criminales cada vez más sofisticadas, incluyendo el uso de criptomonedas para el lavado de dinero y el movimiento de fondos ilícitos.

Añadió, en su momento, que el gobierno estaba trabajando para modernizar sus herramientas para detectar transacciones digitales vinculadas al tráfico de cocaína.