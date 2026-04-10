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Viernes, 10 de abril de 2026
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Bogotá

Así fue el fuerte accidente de tránsito que ocurrió cerca a la embajada de Estados Unidos en Colombia y que dejó dos muertos

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente de tránsito cerca de la embajada de Estados Unidos en Colombia / FOTO: EFE - Redes Sociales
Accidente de tránsito cerca de la embajada de Estados Unidos en Colombia / FOTO: EFE - Redes Sociales
Las causas de este accidente habrían sido la imprudencia de una de las víctimas y la alta velocidad.

Un fuerte choque se presentó en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Un ciclista y un motociclista colisionaron en la carrera 50 con avenida Esperanza, al occidente de la ciudad y ambos perdieron la vida.

De acuerdo con la información facilitada por las autoridades, el ciclista cruzaba a pie la avenida rumbo a la ciclorruta y fue arrollado por el motociclista que venía a una velocidad considerable y pese a que intentó esquivarlo, no lo logró.

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El conductor de la motocicleta falleció en el acto a causa de las heridas que le provocaron el fuerte impacto, mientras que el ciclista fue trasladado a la Clínica Colombia y el personal médico confirmó su muerte poco después.

Lo que se sabe de las dos víctimas es que el ciclista era un hombre de 58 años y el motociclista era un joven de 28 años, funcionario de la Fiscalía y quien estaba llegando a su lugar de trabajo.

El fuerte siniestro vial generó caos en la movilidad, pues ocurrió en horas de la mañana, justo cuando el flujo vehicular es alto. El cierre de la vía provocó un trancón de larga duración.

Este es el video del fuerte accidente cerca a la embajada de EE. UU. en Colombia:

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