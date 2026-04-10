Así fue el fuerte accidente de tránsito que ocurrió cerca a la embajada de Estados Unidos en Colombia y que dejó dos muertos

Un fuerte choque se presentó en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Un ciclista y un motociclista colisionaron en la carrera 50 con avenida Esperanza, al occidente de la ciudad y ambos perdieron la vida.

De acuerdo con la información facilitada por las autoridades, el ciclista cruzaba a pie la avenida rumbo a la ciclorruta y fue arrollado por el motociclista que venía a una velocidad considerable y pese a que intentó esquivarlo, no lo logró.

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El conductor de la motocicleta falleció en el acto a causa de las heridas que le provocaron el fuerte impacto, mientras que el ciclista fue trasladado a la Clínica Colombia y el personal médico confirmó su muerte poco después.

Lo que se sabe de las dos víctimas es que el ciclista era un hombre de 58 años y el motociclista era un joven de 28 años, funcionario de la Fiscalía y quien estaba llegando a su lugar de trabajo.

El fuerte siniestro vial generó caos en la movilidad, pues ocurrió en horas de la mañana, justo cuando el flujo vehicular es alto. El cierre de la vía provocó un trancón de larga duración.

Este es el video del fuerte accidente cerca a la embajada de EE. UU. en Colombia: