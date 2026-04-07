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Transmilenio

Así quedaron dos buses del sistema de transporte TransMilenio tras grave accidente en el norte de Bogotá

abril 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Accidente entre dos buses de TransMilenio - Fotos: EFE
Accidente entre dos buses de TransMilenio - Fotos: EFE
Tras el impacto, los pasajeros lesionados fueron evacuados de inmediato por el personal operativo, mientras que varias ambulancias llegaron al sitio para atender la emergencia.

Este martes 7 de abril, dos buses del sistema TransMilenio colisionaron en la troncal de Suba en un choque que dejó varios pasajeros heridos.

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El hecho ocurrió en la estación 21 Ángeles, donde, según reportes preliminares, un articulado impactó por detrás a otro vehículo del sistema.

Tras el impacto, los pasajeros lesionados fueron evacuados de inmediato por el personal operativo, mientras que varias ambulancias llegaron al sitio para atender dicha emergencia.

De momento, las autoridades correspondientes no han precisado el número exacto de personas afectadas.

En fotos y videos difundidos en redes sociales se ve cómo el accidente provocó daños significativos en ambos buses, incluyendo la ruptura del parabrisas de uno de ellos.

Posteriormente, una grúa realizó el retiro de los autobuses involucrados para restablecer la normalidad en la vía.

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Aunque la movilidad en la Avenida Suba se vio afectada por algunos minutos, el tránsito hacia el occidente logró mantenerse habilitado gracias a la intervención de los equipos de control vial.

TransMilenio es el sistema de transporte masivo tipo BRT (Bus Rapid Transit) de Bogotá y Soacha, inaugurado en diciembre del año 2000.

Opera con buses articulados y biarticulados que transitan por carriles exclusivos, ofreciendo una alternativa rápida con estaciones y portales, movilizando a millones de usuarios diariamente.

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Según reportes, los accidentes no solo ocurren en la troncal, sino también en las zonas de mezcla con el tráfico particular.

Por otra parte, la siniestralidad vial en Bogotá en general es alta, con un promedio de un accidente cada 5,6 minutos en la capital colombiana.

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