La Federación Colombiana de Fútbol anunció rueda de prensa de Néstor Lorenzo este 14 de mayo, ¿entregará la lista definitiva de los convocados?

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) informó por medio de sus redes sociales que el técnico de la selección Colombia de Mayores, Néstor Lorenzo, tendrá un espacio este jueves en el que atenderá a los medios de comunicación y en el cual se espera entregue detalles de los convocados al certamen mundialista.

“𝗖𝗼𝗻𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗮: 𝗡𝗲́𝘀𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗼, 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗧𝗲́𝗰𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀. El evento tendrá lugar el próximo jueves 14 de mayo a las 10:00 A.M. en la sede de la FCF en Bogotá”, indicó la FCF.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no entregó más detalles sobre la atención a medios por parte del estratega argentino, se mantiene la expectativa de si el entrenador entregará la prelista de 55 jugadores, como ya lo han hecho un par de selecciones a menos de un mes de que inicie el certamen mundialista, o si más bien, al igual que Suecia y Bosnia-Herzegovina, se anima a entregar la convocatoria definitiva de los 26 futbolistas que representarán a la ‘Tricolor' en su séptima Copa del Mundo.

La rueda de prensa de Néstor Lorenzo se dará a tan solo cuatro días del inicio del campamento de la selección Colombia, en el cual se tiene previsto que el técnico inicie los trabajos de preparación para el Mundial con parte de los jugadores que ya hayan terminado su actuación con sus respectivos clubes, desde el próximo lunes 17 de mayo.

Dentro de los primeros futbolistas que se espera se sumen a este campamento se encuentran el arquero Álvaro Montero, quien ya finalizó temporada con Vélez Sarsfield, al igual que el lateral derecho Santiago Arias, de Estudiantes, y el capitán James Rodríguez, quien el pasado fin de semana dejó ver que se sumará a las órdenes de Lorenzo a mediados de este mes.

¿Hasta cuándo tiene plazo el seleccionador de la ‘Tricolor’ para entregar la lista definitiva?

Según lo establecido por el ente regulador del fútbol mundial, la FIFA, y siguiendo su cronograma, el técnico de la selección Colombia tendría como plazo máximo hasta el 2 de junio para entregar el listado definitivo de 26 jugadores. Esto teniendo en cuenta que el certamen mundialista dará inicio el 11 de ese mismo mes.

Cabe destacar que el combinado cafetero comparte el Grupo K de la instancia inicial del Mundial de Canadá. México y Estados Unidos 2026 se medirá ante sus similares de Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, siendo este uno de los más atractivos en la fase de grupos.

Entre tanto, el debut de la ‘Tricolor’ se dará el próximo miércoles 17 de junio ante Uzbekistán desde las 9:00 p.m. hora de Colombia.