Junto al rey Carlos III, Donald Trump asegura que EE. UU. "venció militarmente" a Irán

Junto al rey Carlos III de Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a invitados en una cena de estado el martes que Irán ha sido "derrotado militarmente", en sus primeras declaraciones públicas sobre el delicado tema durante la visita real en curso.

"Hemos derrotado militarmente a ese adversario en particular", dijo Trump en la cena de la Casa Blanca.

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Y agregó: "Charles está incluso más de acuerdo conmigo que yo mismo: nunca vamos a permitir que ese adversario tenga un arma nuclear".

Más temprano, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el monarca llamó a Estados Unidos a mantenerse fiel a sus aliados occidentales históricos, en un momento en que la "relación especial" con el Reino Unido sufre fuertes tensiones en torno a las guerras en Irán y en Ucrania.

La alianza entre ambos países "no puede sustentarse en los logros del pasado", declaró el soberano británico ante el Congreso estadounidense, después de haber sido recibido por la mañana por el presidente Donald Trump con una pompa poco habitual en la Casa Blanca.

"Los desafíos a los que nos enfrentamos son demasiado grandes para que una sola nación los soporte por sí sola", afirmó, e instó a Washington y a Londres a defender los valores comunes y a resistir las llamadas a replegarse "cada vez más sobre sí mismos".

Por su parte, antes de las declaraciones del rey en el Capitolio, Trump, aseveró que su país "no tiene amigos más cercanos que los británicos".

En su discurso de bienvenida, que incluyó una salva de 21 cañonazos, Trump manifestó: "En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los americanos no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos".

"Una y otra vez, nuestros dos países siempre han encontrado la manera de unirse", añadió el jefe de Estado de Estados Unidos.

El monarca británico, a su llegada a la Casa Blanca, estrechó la mano a altos cargos del gobierno de Trump, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El rey y el presidente pasaron revista a tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Seguidamente, desfiló una banda de soldados vestidos con uniformes de la Guerra de la Independencia.