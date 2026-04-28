NTN24
Martes, 28 de abril de 2026
Martes, 28 de abril de 2026
Donald Trump

Junto al rey Carlos III, Donald Trump asegura que EE. UU. "venció militarmente" a Irán

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
El rey Carlos III y Donald Trump (AFP)
El rey Carlos III y Donald Trump (AFP)
Más temprano, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el monarca llamó a Estados Unidos a mantenerse fiel a sus aliados occidentales históricos.

Junto al rey Carlos III de Reino Unido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a invitados en una cena de estado el martes que Irán ha sido "derrotado militarmente", en sus primeras declaraciones públicas sobre el delicado tema durante la visita real en curso.

"Hemos derrotado militarmente a ese adversario en particular", dijo Trump en la cena de la Casa Blanca.

o

Y agregó: "Charles está incluso más de acuerdo conmigo que yo mismo: nunca vamos a permitir que ese adversario tenga un arma nuclear".

Más temprano, en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, el monarca llamó a Estados Unidos a mantenerse fiel a sus aliados occidentales históricos, en un momento en que la "relación especial" con el Reino Unido sufre fuertes tensiones en torno a las guerras en Irán y en Ucrania.

La alianza entre ambos países "no puede sustentarse en los logros del pasado", declaró el soberano británico ante el Congreso estadounidense, después de haber sido recibido por la mañana por el presidente Donald Trump con una pompa poco habitual en la Casa Blanca.

"Los desafíos a los que nos enfrentamos son demasiado grandes para que una sola nación los soporte por sí sola", afirmó, e instó a Washington y a Londres a defender los valores comunes y a resistir las llamadas a replegarse "cada vez más sobre sí mismos".

Por su parte, antes de las declaraciones del rey en el Capitolio, Trump, aseveró que su país "no tiene amigos más cercanos que los británicos".

o

En su discurso de bienvenida, que incluyó una salva de 21 cañonazos, Trump manifestó: "En los siglos transcurridos desde que conquistamos nuestra independencia, los americanos no hemos tenido amigos más cercanos que los británicos".

"Una y otra vez, nuestros dos países siempre han encontrado la manera de unirse", añadió el jefe de Estado de Estados Unidos.

El monarca británico, a su llegada a la Casa Blanca, estrechó la mano a altos cargos del gobierno de Trump, entre ellos el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El rey y el presidente pasaron revista a tropas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Seguidamente, desfiló una banda de soldados vestidos con uniformes de la Guerra de la Independencia.

Temas relacionados:

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Ataque al régimen de Irán

Estados Unidos ataca a Irán

Estados Unidos e Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Presidente Petro en realidad alterna: una foto celebrando, mientras Colombia vive grave récord de atentados y masacres

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a apoyo de Trump, encuesta revela que los venezolanos no aprueban respaldo a Delcy Rodríguez: "son figuras que flanquearon a Chávez y a Maduro"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen está jugando todas sus cartas para prevenir que la transición ocurra": abogado constitucionalista José Valderrama sobre 'barrida' de magistrados del TSJ en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Atentado en Colombia (AFP)
Violencia en Colombia

“Hemos visto en Colombia una ola de atentados terroristas que se han hecho bajo la complacencia de un presidente absolutamente desconectado de la realidad”: Daniel Palacios

Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) | Foto: AFP
Estados Unidos e Irán

Estados Unidos sanciona a 35 entidades vinculadas al financiamiento de la Guardia Revolucionaria de Irán

Foto de referencia (Canva)
Comando Sur

Comando Sur de EE. UU. se prepara para amenazas con imponentes ejercicios militares en Latinoamérica

Rey Carlos III de Reino Unido (AFP)
Carlos III

"El lazo de la amistad entre EE. UU. y el Reino Unido no tiene precio y es eterno, no se puede reemplazar y no se puede romper": el rey Carlos III pronunció intenso discurso en el Capitolio de Washington DC

Magistrados y exmagistrados del TSJ del régimen de Venezuela y Nicolás Maduro, dictador venezolano
Dictadura en Venezuela

"El régimen está jugando todas sus cartas para prevenir que la transición ocurra": abogado constitucionalista José Valderrama sobre 'barrida' de magistrados del TSJ en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez (en pantalla), habla durante una videoconferencia en el foro FII Priority - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"El gran riesgo es que la estabilidad se vuelva emocionalmente aceptable y la democracia deje de ser una demanda urgente": Antonio De La Cruz sobre el panorama político en Venezuela

Misil norcoreano en Corea del Sur - Foto EFE de referencia
Misiles

Potencia militar hace pruebas de poderoso misil con bombas de racimo y un arma de capacidad de "electromagnética"

JD Vance | Foto: EFE
J. D. Vance

Vicepresidente de Estados Unidos le pide al papa León XIV que se limite a las "cuestiones morales" y deje que sea Trump quien se encargue de la "política pública" del país

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La jefe encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez (en pantalla), habla durante una videoconferencia en el foro FII Priority - Foto de referencia: EFE
Dictadura en Venezuela

"El gran riesgo es que la estabilidad se vuelva emocionalmente aceptable y la democracia deje de ser una demanda urgente": Antonio De La Cruz sobre el panorama político en Venezuela

Misil norcoreano en Corea del Sur - Foto EFE de referencia
Misiles

Potencia militar hace pruebas de poderoso misil con bombas de racimo y un arma de capacidad de "electromagnética"

JD Vance | Foto: EFE
J. D. Vance

Vicepresidente de Estados Unidos le pide al papa León XIV que se limite a las "cuestiones morales" y deje que sea Trump quien se encargue de la "política pública" del país

El médico especialista Marcos Petro explica cómo elegir un cirujano plástico seguro y confiable - Fotos Marcos Petro
Salud

El médico especialista Marcos Petro explica cómo elegir un cirujano plástico seguro y confiable en Colombia

Vinicius en partido ante el Betis en España. (EFE)
Barcelona FC

Real Madrid se deja empatar en tiempo de descuento y deja servida la liga de España al Barcelona

Fotos: capturas videos del pez Parakneria thysi
Video viral

Ejemplares de misteriosa especie de pez son captados desafiando la gravedad al escalar una cascada en el Congo: ¿cómo y por qué lo hacen?

Ataques contra drones del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de EE. UU. muestra con un video cómo intercepta y ataca drones del régimen iraní

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre