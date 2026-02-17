Estados Unidos realizó ataques contra tres embarcaciones en aguas del Pacífico Oriental y el Caribe: “once narcoterroristas murieron”

El Comando Sur de Estados Unidos confirmó nuevos ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental y el Caribe, los cuales dejaron once supuestos narcotraficantes muertos.

Según el comando militar, los tres bombardeos se llevaron a cabo a última hora del 16 de febrero “bajo la dirección del comandante general Francis L. Donovan”.

“La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y participaban en operaciones de narcotráfico”, detalló el Comando Sur en un mensaje en X.

En total, once señalados “narcoterroristas hombres” murieron durante el desarrollo de las acciones: cuatro en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, cuatro en la segunda embarcación en el Pacífico Oriental y tres en la tercera embarcación en el Caribe.

Finalmente, el Comando Sur precisó que “ningún miembro de las fuerzas militares de Estados Unidos resultó herido”.

Desde agosto de 2025, la Administración del presidente Donald Trump desplegó una enorme fuerza naval en el Caribe, que ha atacado embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas y matado a decenas de supuestos narcotraficantes, así como la confiscación de petroleros.

En el marco de despliegue antidrogas, el 3 de enero el presidente norteamericano anunció la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación ejecutada por fuerzas especiales en Caracas y publicó una foto del dictador venezolano a bordo del buque "USS Iwo Jima", desplegado en aguas internacionales.