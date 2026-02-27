Oswaldo Vizcarrondo dio a conocer quién es para él el jugador de La Vinotinto con mejor presente

El exjugador Oswaldo Vizcarrondo fue oficializado semanas atrás como nuevo entrenador de La Vinotinto luego de la salida del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien fue despedido tras la dura derrota ante Colombia en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador venezolano destacó el nuevo proceso de la selección venezolano con el objetivo de clasificar al Mundial de 2030 que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

“Lo que se hizo fue dar espacios a gente nueva”, comenzó diciendo Vizcarrondo en entrevista con el programa La Vinotinto Radio.

A su vez, aseguró que su idea de juego se basa en la posesión, pero insistió en que lo más importante son los resultados antes que el juego bonito.

“Las cualidades técnicas el jugador venezolano las tiene (...) que la idea se desarrolle, un modelo de juego donde sea protagonista el balón”, indicó.

“No podemos sentirnos menos porque históricamente no hayamos clasificado a un Mundial”, agregó.

En ese sentido, señaló que como entrenador de la selección absoluta se compromete “a ir a buscar los partidos y a ganarlos”.

También se refirió a los jugadores venezolanos, entre ellos, el experimentado Adalberto Peñaranda. “Quiero gente que sea profesional y sea íntegra”, dijo sobre un posible regreso a la selección.

Al mismo tiempo, señaló que es de su gusto Gustavo González, de quien dijo “es un jugador con un potencial enorme, que está en su mejor momento”.

Por último, al ser consultado sobre quién es el jugador venezolano con mejor presente, Vizcarrondo indicó que sin titubeos que Cristian Casseres, jugador del Toulouse de Francia. “Y desde hace rato”, subrayó.

La selección venezolana disputará el FIFA Series en la doble jornada de marzo ante una selección que se clasificó por primera vez a un Mundial.

La Vinotinto se medirá a Trinidad y Tobago el viernes 27 de marzo a las 3 de la tarde (hora local), es decir, 6 de la mañana hora de Venezuela.

El siguiente partido será ante una selección mundialista que se clasificó por primera vez para la cita orbital de Norteamérica en este 2026. Se trata de la selección de Uzbekistán, que en el Mundial compartirá grupo con Colombia, Portugal y el ganador del repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia o Congo.

El encuentro ante los asiáticos será el lunes 30 de marzo a las 7 de la noche (hora local), 10 de la mañana hora de Caracas. Ambos encuentros se disputarán en territorio uzbeko.