NTN24
Sábado, 14 de febrero de 2026
Sábado, 14 de febrero de 2026
Casa Blanca

"Capturaste mi corazón": la Casa Blanca hace sarcástica publicación con foto de Maduro detenido y un mensaje de San Valentín

febrero 14, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Casa Blanca - Foto AFP Post en IG @whitehouse
Casa Blanca - Foto AFP Post en IG @whitehouse
Con un post de momentos significativos a los que les agregó cierto nivel sátira, la Casa Blanca celebró el Día de los Enamorados.

La Casa Blanca publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes alusivas a la celebración del Día de San Valentín en las que parodió algunos momentos significativos para Estados Unidos recientemente.

Uno de esos episodios, utilizados en el post subido en la noche del jueves por la Casa Blanca, fue el de la captura de Nicolás Maduro durante el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero.

o

"Capturaste mi corazón", dice la imagen subida por la Casa Blanca que incluye un "De:" y "Para:" junto a la foto de Maduro detenido en lo que, por el color rojo y el diseño en general, simula ser, de manera sarcástica, una tarjeta de amor.

La imagen de Maduro que usó la cuenta de la residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos —actualmente Donald Trump—, es aquella que le fue tomada mientras era extraído de Venezuela en el buque USS Iwo Jima.

La foto en cuestión corresponde, además, a la primera que se conoció de la captura de Maduro y que fue compartida en la mañana del sábado 3 de enero por el propio presidente Trump en su red social Truth Social.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", publicó en ese momento Donald Trump junto a la histórica imagen del acusado por Washington de narcotráfico.

Otra de las imágenes subidas por la Casa Blanca en su publicación a propósito de San Valentín que causó humor entre los usuarios, es en la que aparece una frase que dice "Es hora de que definamos nuestra relación" junto al mapa de Groenlandia encerrado dentro de un corazón.

La imagen, cabe resaltar, hace alusión a las intenciones manifestadas por el presidente Trump de tomar el control de Groenlandia, una iniciativa rechazada férreamente desde Europa y que ha generado polémica internacional.

En otra foto del mismo post se ve al secretario de Estado, Marco Rubio, en una imagen suya que se hizo viral cuando el presidente Trump mostró respaldo a la idea de que Rubio fuera el "presidente de Cuba".

o

"No me hagas trabajar por tu amor", está escrito en la imagen en la que Rubio aparece con un gesto que los internautas relacionaron en su momento con inconformidad, a propósito de la idea apoyada por Trump.

Temas relacionados:

Casa Blanca

Cae Maduro en Venezuela

Humor

San Valentín

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué busca Trump con reunión a la que citó a presidentes de América Latina a quienes considera sus aliados?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Suspensión temporal del decreto de salario mínimo en Colombia: ¿qué efectos tendrá?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y su hijo - EFE
Maduro capturado

'Nicolasito' presume que habla por teléfono con Maduro de béisbol y la ley de amnistía mientras familiares de presos políticos ruegan por escuchar a sus seres queridos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Donald Trump

Especialista en seguridad analiza nuevos detalles que Trump entregó sobre el operativo de captura de Maduro

Familiares presos políticos encadenadas a las afueras del Centro de detención Zona 7 en Caracas | Foto: AFP
Presos políticos en Venezuela

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Familiares de presos políticos en Venezuela piden que sean liberados - Foto: EFE
Presos políticos

"Hasta que él no cumpla su palabra, no nos vamos a ir de aquí": mujer con cuatro familiares presos políticos pide a Jorge Rodríguez cumplir con excarcelaciones

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Más de Actualidad

Ver más
Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos - Foto referencia AFP
Estados Unidos

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos tras captura de Maduro

Juan Pablo Guanipa/ Perkins Rocha - Fotos AFP
Presos políticos en Venezuela

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano / FOTO: EFE
Venezuela

“No se puede hablar de reconciliación teniendo más de 850 presos políticos”: Exdiputado venezolano sobre el llamado al diálogo de Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Aranceles

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos - Foto referencia AFP
Estados Unidos

Llega a Venezuela primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos tras captura de Maduro

Juan Pablo Guanipa/ Perkins Rocha - Fotos AFP
Presos políticos en Venezuela

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano / FOTO: EFE
Venezuela

“No se puede hablar de reconciliación teniendo más de 850 presos políticos”: Exdiputado venezolano sobre el llamado al diálogo de Delcy Rodríguez

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gas y Petróleo

El presidente Gustavo Petro asegura que Colombia importará gas venezolano "más barato"

Iglesia, Cuba y Estados Unidos | Foto Canva
Cuba

Iglesia católica se ofrece como mediadora ante tensiones entre Cuba y EE.UU. y aseguró que necesitan "cambios”

Delcy Rodríguez y Miguel Díaz-Canel - EFE
Régimen Castrista

"Díaz-Canel dura menos que Delcy Rodríguez. Habrá qué ver para dónde va esto": Jorge “Tuto” Quiroga, expresidente de Bolivia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre