"Capturaste mi corazón": la Casa Blanca hace sarcástica publicación con foto de Maduro detenido y un mensaje de San Valentín

La Casa Blanca publicó en su cuenta oficial de Instagram una serie de imágenes alusivas a la celebración del Día de San Valentín en las que parodió algunos momentos significativos para Estados Unidos recientemente.

Uno de esos episodios, utilizados en el post subido en la noche del jueves por la Casa Blanca, fue el de la captura de Nicolás Maduro durante el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela el 3 de enero.

"Capturaste mi corazón", dice la imagen subida por la Casa Blanca que incluye un "De:" y "Para:" junto a la foto de Maduro detenido en lo que, por el color rojo y el diseño en general, simula ser, de manera sarcástica, una tarjeta de amor.

La imagen de Maduro que usó la cuenta de la residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de los Estados Unidos —actualmente Donald Trump—, es aquella que le fue tomada mientras era extraído de Venezuela en el buque USS Iwo Jima.

La foto en cuestión corresponde, además, a la primera que se conoció de la captura de Maduro y que fue compartida en la mañana del sábado 3 de enero por el propio presidente Trump en su red social Truth Social.

"Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima", publicó en ese momento Donald Trump junto a la histórica imagen del acusado por Washington de narcotráfico.

Otra de las imágenes subidas por la Casa Blanca en su publicación a propósito de San Valentín que causó humor entre los usuarios, es en la que aparece una frase que dice "Es hora de que definamos nuestra relación" junto al mapa de Groenlandia encerrado dentro de un corazón.

La imagen, cabe resaltar, hace alusión a las intenciones manifestadas por el presidente Trump de tomar el control de Groenlandia, una iniciativa rechazada férreamente desde Europa y que ha generado polémica internacional.

En otra foto del mismo post se ve al secretario de Estado, Marco Rubio, en una imagen suya que se hizo viral cuando el presidente Trump mostró respaldo a la idea de que Rubio fuera el "presidente de Cuba".

"No me hagas trabajar por tu amor", está escrito en la imagen en la que Rubio aparece con un gesto que los internautas relacionaron en su momento con inconformidad, a propósito de la idea apoyada por Trump.