NTN24
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Lunes, 24 de noviembre de 2025
Maduro terrorista

El Cartel de los Soles ya aparece en el listado del Departamento de Estado de Organizaciones Terroristas Extranjeras

noviembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
La nueva denominación fue publicada en el Registro Federal por el Departamento de Estado, paso esencial en el procedimiento para que este tipo de designaciones queden vigentes.

El Cartel de los Soles ya aparece incluido en el listado de Organizaciones Terroristas Extranjeras que reposa en la página web del Departamento de Estado luego de que, este lunes 24 de noviembre, entrara en vigencia su designación como terroristas por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Inicialmente, la nueva denominación fue publicada en el Registro Federal por el Departamento de Estado, paso esencial en el procedimiento para que este tipo de designaciones queden vigentes.

La designación es una decisión que, según funcionarios de la Administración Trump, le da "más herramientas" al Gobierno de Estados Unidos para enfrentar al régimen venezolano.

o

Según el procedimiento para el tipo de designación que recibió el Cartel de los Soles, transcurrido un plazo de siete días desde el anuncio de la decisión y si el Congreso no decide bloquearla, se publica un aviso en el Registro Federal, momento en el que la designación entra en vigor.

El Departamento de Estado informó en días pasados que tenía la intención de designar al Cartel de los Soles “como organización terrorista extranjera (FTO), con efecto a partir del 24 de noviembre de 2025”.

“Con sede en Venezuela, el cartel de los Soles es dirigido por Nicolás Maduro y otros altos cargos del régimen ilegítimo de Maduro que han corrompido al ejército, los servicios de inteligencia, la legislatura y la judicatura de Venezuela. Ni Maduro ni sus compinches representan al gobierno legítimo de Venezuela”, indicó el Departamento.

Para el órgano de Gobierno liderado por el secretario Marco Rubio “el cartel de los Soles, junto con otras organizaciones terroristas extranjeras designadas, como Tren de Aragua y el cartel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista en todo nuestro hemisferio, así como del tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa”.

“Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger nuestros intereses de seguridad nacional y negar financiación y recursos a los narcoterroristas”, precisó.

La designación se da, además, horas después de que cuatro funcionarios estadounidenses le indicaran, bajo condición de anonimato, a Reuters que Estados Unidos está listo para lanzar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela en los próximos días.

o

Reuters no pudo establecer el momento exacto o el alcance de las nuevas operaciones, ni si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había tomado una decisión final para actuar.

Los informes de acciones inminentes han proliferado en las últimas semanas a medida que el ejército estadounidense ha desplegado fuerzas en el Caribe en medio del empeoramiento de las relaciones con el régimen venezolano liderado por Nicolás Maduro.

