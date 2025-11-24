Comando Sur publica imagen de la actividad aérea en el portaviones Gerald Ford cuando Cartel de los Soles es declarado como Organización Terrorista

El Comando Sur de Estados Unidos compartió una imagen de la actividad aérea en el portaviones Gerald Ford durante operaciones de vuelo que se llevan a cabo en el océano Atlántico occidental.

“Un avión E/A-18G Growler aterriza en la cubierta de vuelo del portaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78), de clase Ford, durante operaciones de vuelo en el océano Atlántico occidental. Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe”, indicó

Estos aviones tienen como misión controlar, degradar o anular los sistemas electrónicos del enemigo. Interfieren radares enemigos, destruyen la capacidad del enemigo para detectar, comunicar, coordinar o responder.

La publicación se da poco después de que entrara en vigor la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera con una publicación en el Registro Federal hecha por el Departamento de Estado este 24 de noviembre.

“Por la presente, designo a la organización antes mencionada y sus respectivos alias como Organización Terrorista Extranjera de conformidad con el artículo 219 de la Ley de Inmigración y Naturalización (INA). Esta determinación se publicará en el Registro Federal. La designación entrará en vigor a partir de su publicación”, se menciona en el Registro Federal.

Según el procedimiento para el tipo de designación que recibió el Cartel de los Soles, transcurrido un plazo de siete días desde el anuncio de la decisión y si el Congreso no decide bloquearla, se publica un aviso en el Registro Federal, momento en el que la designación entra en vigor.

La reciente designación es una decisión que, según funcionarios, le da “más herramientas” al Gobierno de Estados Unidos frente a Venezuela.

La administración Trump desplegó desde hace dos meses una ofensiva militar en el Caribe para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles encabezada por el venezolano Nicolás Maduro, según Washington.

A la fecha, Estados Unidos ha bombardeado alrededor de 20 embarcaciones y ha ejecutado a más de 80 presuntos narcotraficantes en lo que la ONU y otros sectores internacionales han catalogado como "ejecuciones extrajudiciales".

A esto se le suma que, en agosto, Estados Unidos aumentó la recompensa por información que condujera al arresto y condena de Maduro de 25 millones de dólares a 50 millones de dólares.