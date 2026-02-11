Así fue la irónica respuesta de Diosdado Cabello a las informaciones sobre su aparente captura o huida de Venezuela

Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Venezuela por parte de Estados Unidos, el régimen chavista afronta la presión de Washington y genera grandes incógnitas sobre figuras clave en su interior, como Diosdado Cabello, segundo al mando del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Precisamente, en los últimos días se gestó un rumor sobre la supuesta detención o huida del país de Cabello, quien también funge como ministro de Interior de la dictadura chavista en Venezuela.

Dicha información tomó fuerza luego de que cuentas verificadas en la plataforma X divulgaran contenido relacionado con su aparente detención por parte de autoridades de Estados Unidos o una supuesta huida del país en secreto.

Ante la creciente especulación, el mismo Diosdado Cabello decidió pronunciarse públicamente y, con ironía, desmintió las informaciones sobre su paradero.

Durante una conferencia de prensa del PSUV, el número dos del régimen negó cualquier intento de fuga o detención y señaló que el contenido divulgado no corresponde a la realidad.

"Por cierto, este que está aquí no soy yo. Yo estoy en el Aeropuerto de Barajas y me llevé a Freddy Bernal. Este no soy yo, quiero aclararlo, todo esto se logra con inteligencia artificial (IA), de unas imágenes que dejamos el año pasado", dijo.

La captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, ha abierto la puerta a una transición política en Venezuela, por lo que el futuro de Cabello y otras figuras del chavismo genera expectativa.

Y es que al igual que Maduro, las autoridades estadounidenses ofrecen una millonaria suma por su captura, acusándolo de narcoterrorismo y otros delitos. Actualmente, el Departamento de Justicia ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.