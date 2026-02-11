NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Diosdado Cabello

Así fue la irónica respuesta de Diosdado Cabello a las informaciones sobre su aparente captura o huida de Venezuela

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello - Foto AFP
Diosdado Cabello - Foto AFP
El número dos del régimen chavista negó cualquier intento de fuga o detención durante una rueda de prensa del PSUV.

Desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Venezuela por parte de Estados Unidos, el régimen chavista afronta la presión de Washington y genera grandes incógnitas sobre figuras clave en su interior, como Diosdado Cabello, segundo al mando del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Precisamente, en los últimos días se gestó un rumor sobre la supuesta detención o huida del país de Cabello, quien también funge como ministro de Interior de la dictadura chavista en Venezuela.

o

Dicha información tomó fuerza luego de que cuentas verificadas en la plataforma X divulgaran contenido relacionado con su aparente detención por parte de autoridades de Estados Unidos o una supuesta huida del país en secreto.

Ante la creciente especulación, el mismo Diosdado Cabello decidió pronunciarse públicamente y, con ironía, desmintió las informaciones sobre su paradero.

Durante una conferencia de prensa del PSUV, el número dos del régimen negó cualquier intento de fuga o detención y señaló que el contenido divulgado no corresponde a la realidad.

o

"Por cierto, este que está aquí no soy yo. Yo estoy en el Aeropuerto de Barajas y me llevé a Freddy Bernal. Este no soy yo, quiero aclararlo, todo esto se logra con inteligencia artificial (IA), de unas imágenes que dejamos el año pasado", dijo.

La captura de Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, ha abierto la puerta a una transición política en Venezuela, por lo que el futuro de Cabello y otras figuras del chavismo genera expectativa.

Y es que al igual que Maduro, las autoridades estadounidenses ofrecen una millonaria suma por su captura, acusándolo de narcoterrorismo y otros delitos. Actualmente, el Departamento de Justicia ofrece una recompensa de 25 millones de dólares.

Temas relacionados:

Diosdado Cabello

Regimen chavista

Maduro capturado

Crisis en Venezuela

Situación de Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Más de Actualidad

Ver más
Diosdado Cabello y su hija Daniella Cabello - EFE
Regimen chavista

Delcy Rodríguez nombró a hija de Diosdado Cabello, sancionada por Estados Unidos, como ministra de Turismo

Militares de Ecuador - Foto AFP
Narcotráfico

"La cárcel o el infierno": país latinoamericano desplegó 10.000 soldados para reforzar guerra contra el narcotráfico

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diosdado Cabello y su hija Daniella Cabello - EFE
Regimen chavista

Delcy Rodríguez nombró a hija de Diosdado Cabello, sancionada por Estados Unidos, como ministra de Turismo

Elon Musk | Foto: EFE
Elon Musk

Musk arremetió contra Christopher Nolan por la posibilidad de que Lupita Nyong'o sea la encargada de interpretar a Helena de Troya en 'La odisea'

Militares de Ecuador - Foto AFP
Narcotráfico

"La cárcel o el infierno": país latinoamericano desplegó 10.000 soldados para reforzar guerra contra el narcotráfico

Imagen de Júpiter tomada por la JunoCam en 2021 - Foto AFP
Planetas

Descubren que el planeta más grande de nuestro sistema solar realmente no es tan enorme como se pensaba

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

IRAS 23077 +6707 | Foto NASA
Telescopio

Telescopio Hubble de la NASA descubre región “caótica” y la “más grande que se haya descubierto” donde nacen planetas en el universo

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz y líder democrática de Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado

"Puedo asegurarles a los venezolanos que la transición a la democracia tendrá lugar": María Corina Machado tras su reunión con Marco Rubio

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre