Viernes, 16 de enero de 2026
Narcotráfico

"La cárcel o el infierno": país latinoamericano desplegó 10.000 soldados para reforzar guerra contra el narcotráfico

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Militares de Ecuador - Foto AFP
El Ministerio de Defensa confirmó la presencia militar en varias zonas de la nación con un contundente mensaje en el que dijo que "las familias no están solas".

Este viernes, un grupo de 10.000 soldados fue desplegado en tres provincias costeras de Ecuador con el objetivo de fortalecer la lucha contra la violencia desencadenada por grupos narcotraficantes.

Con fusiles y mochilas de campaña, los militares arribaron al aeropuerto de Guayaquil para cumplir su tarea, "reforzar los operativos de seguridad", en las vecinas provincias de Guayas, Manabí y Los Ríos.

En dicha zona se ha recrudecido la guerra de organizaciones narco que tienen nexos con carteles internacionales y se enfrentan entre sí por el negocio de la droga.

De acuerdo con Mario Bedoya, de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), vuelos con militares también aterrizaron en Manta, principal puerto pesquero del país con altos "índices de violencia".

El país latinoamericano era hasta hace una década tranquilo, pero su realidad cambió y se transformó en el más violento de la región con 52 asesinatos por cada 100 mil habitantes en 2025, es decir uno cada hora, esto según cifras del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Como medida para combatir este flagelo, el Gobierno del presidente Daniel Noboa está decidido a combatir a toda costa las numerosas bandas.

En medio de un inicio de año con un pico de homicidios, Noboa suspendió sus vacaciones y se reunió de urgencia y a puerta cerrada con ministros del área de seguridad, así como con autoridades militares y policiales en la sede presidencial, según informó la agencia de noticias AFP.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa confirmó la presencia militar en Guayas, Los Ríos y Manabí con un contundente mensaje: "La cárcel o el infierno para todo aquel que ponga en riesgo la seguridad de las familias ecuatorianas (...) Las familias ecuatorianas no están solas".

