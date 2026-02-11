Se conoce la agenda de la histórica visita del secretario de Energía de EE. UU. a Venezuela: llega este miércoles y no solo se reunirá con Delcy Rodríguez

Venezuela recibirá esta semana al secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la visita de más alto nivel estadounidense al país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en casi tres décadas.

Wright tiene previsto aterrizar en Caracas el miércoles, un día después de que Estados Unidos emitió una licencia general que autoriza la exploración y producción de petróleo y gas en Venezuela, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con los preparativos.

La agenda del funcionario incluirá, además de reuniones con Delcy Rodríguez —a cargo del régimen desde la captura de Nicolás Maduro y ministra de Hidrocarburos del régimen—, encuentros con funcionarios gubernamentales y ejecutivos de empresas como Chevron y la española Repsol.

La visita del secretario de Energía de Estados Unidos se da en un momento en el que Washington realiza su primera evaluación sobre el terreno de la industria petrolera que se propone recuperar.

Se espera que Wright permanezca hasta el viernes y tenga reuniones con compañías locales de bienes de consumo antes de visitar Petropiar, el mayor proyecto petrolero que operan Chevron y la compañía estatal de energía afín al régimen, Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la principal región petrolera de Venezuela, la Faja del Orinoco.

El viaje, entretanto, sigue la captura a Maduro por las fuerzas militares de Estados Unidos el 3 de enero, un acuerdo de suministro de petróleo por 2.000 millones de dólares entre Estados Unidos y el régimen poco después y un plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares para la industria energética del país promovido por el presidente Donald Trump.

Wright, en ese marco, se enfrenta a la compleja tarea de organizar la recuperación de la industria petrolera venezolana de las cenizas tras décadas de falta de inversión, mala gestión y duras sanciones de Estados Unidos, para poner a los inversores norteamericanos en primera línea.

Se enfrentará también a un contexto social aún bastante volátil mientras el régimen continúa excarcelando presos políticos con la presión de Estados Unidos y dejando a otros bajo medida de "casa por cárcel".

La Asamblea Nacional de Venezuela afín al régimen aprobó el mes pasado una reforma radical a la ley petrolera primaria del país, que otorga autonomía operativa y financiera a los productores extranjeros como un primer paso para incentivar la inversión.

El senador John Hickenlooper, demócrata de Colorado, un estado productor de energía, dijo a los periodistas el martes, tras una sesión informativa clasificada con Wright, que "todo esto (...) es como hacer un salto de altura extremadamente difícil o una maniobra de esquí estilo libre extremadamente difícil. Lo único que podemos hacer es esperar que tenga éxito".