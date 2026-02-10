"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Ramón Guanipa, hijo del dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa, habló con NTN24 sobre la situación de su padre a quien el régimen chavista confinó en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel" tras ser excarcelado y posteriormente secuestrado.

En entrevista con el programa La Tarde, el hijo del dirigente opositor realizó una cronología de lo que sucedió e indicó que su padre ya se encuentra en su casa “sano y salvo”, pero con un grillete y sin la posibilidad de declarar ni dar entrevistas en medios.

“Con menos libertades que el domingo, pero en casa (...) Más allá de las condiciones de reclusión, nunca le tocaron un pelo físicamente. Eso es suficiente para nosotros, porque ese es el miedo de todos los presos políticos que, además, es válido porque sucede. Le pasa a los policías y militares”, señaló.

Por otro lado, Ramón Guanipa argumentó que la razón que conllevó al régimen a secuestrar a su padre, apenas horas de su excarcelación, fue que “podría desestabilizar el país”.

“Mi padre ha demostrado ser digno en tiempos de tempestad y yo no puedo ser menos que eso”, relató en referencia a lo vivido tras la ausencia de su padre.