Martes, 10 de febrero de 2026
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El abogado especialista en derecho penal y defensor de Derechos Humanos, Joel García, señaló en La Tarde de NTN24 que "ese proyecto no es para una reconciliación ni una amnistía".

El proyecto de ley de amnistía en Venezuela, con seis hojas y trece artículos, concentra su aplicación en diez momentos específicos de los últimos 27 años, pero la suma real de períodos cubiertos alcanza apenas dos años y dos meses. Organismos de derechos humanos alertan sobre vacíos críticos en el texto que podrían comprometer su efectividad y los derechos de los presos políticos.

Según el análisis de expertos, el proyecto omite tres conceptos fundamentales que la ONU considera esenciales en estos procesos: justicia, verdad y reparación.

El abogado especialista en derecho penal y defensor de Derechos Humanos, Joel García, señaló en La Tarde de NTN24 que "ese proyecto no es para una reconciliación ni una amnistía" y cuestionó que "casi 24 años están excluidos de este proyecto, como si el gobierno, el régimen, hubiese violado derechos humanos puntualmente en esos dos años y dos meses, cuando sabemos que ha sido una política sistematizada a lo largo de este cuarto de siglo".

o

Este proyecto lo que habla es como que nos da una clemencia a las personas que son presos políticos, sin embargo, aquí nosotros no necesitamos eso, aquí el que debe pedir perdón es el Estado”, agregó.

Este proyecto como fue presentado, esto no es ningún proyecto de amnistía. Si a mí me toca catalogarlo, eso no sirve de nada”, subrayó.

El artículo 9 del proyecto genera especial preocupación entre defensores de derechos humanos. Este establece que el Tribunal de Control verificará los supuestos de amnistía a solicitud del Ministerio Público o la persona procesada. Analistas advierten que si el sistema judicial que aplicará la amnistía es el mismo que facilitó detenciones arbitrarias, se violaría el derecho a la protección judicial contemplado en el artículo 25 de la Convención Interamericana.

El proyecto tampoco contempla la participación de víctimas, representantes, ONG u organismos internacionales en el seguimiento y verificación del cumplimiento de la ley.

o

La ley excluye a sectores como comunicadores sociales y militares, según denunció el especialista. “Esa ley como está, la que conocemos, no incluye a los comunicadores sociales, no incluye a todas esas personas que han sido perseguidas por su derecho a opinar, a pensar, excluye a mucha gente y los militares están ausentes en esa ley”, indicó.

Además, cuestionó la rapidez del proceso aprobado en primera discusión sin que los diputados conocieran su contenido, se prevé su aprobación definitiva en apenas dos días después de consultas públicas.

Para García, quienes conforman la comisión legislativa carecen del conocimiento necesario sobre derechos humanos. Citó errores como atribuir al artículo 29 constitucional la definición de amnistía, cuando este artículo "no define lo que es una amnistía" y está dirigido a funcionarios del Estado.

“Debe haber una comisión revisadora, que no son estas personas que la conforman ahorita. Usted ve cada vez cómo se expresan los que conforman la comisión, y lo menos que ellos quieren es alinear. Ellos parecieran que el odio no lo ocultan”, sostuvo.

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

