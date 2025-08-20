Así quedó el Tren Maya de México tras segundo descarrilamiento desde su inauguración

Uno de los vagones del Tren Maya en México se descarriló en un tramo de la península de Yucatán. La noticia la confirmó la empresa estatal que administra el ferrocarril eléctrico mediante un comunicado en el qué aseguró que el hecho se presentó en la Estación Izamal.

“El tren 304 que se trasladaba de Cancún a Mérida, al accesar (sic) a baja velocidad a los andenes de la estación, sufrió un percance en la vía”, aseguró la compañía en el documento.

La empresa agregó que tras el incidente “se activaron los protocolos de seguridad de los usuarios, quienes resultaron ilesos y fueron trasladados a sus destinos en autobuses de la empresa”. Además, informó que se integró una Comisión Dictaminadora que está al frente de la investigación sobre el hecho.

Imágenes y videos difundidos en las redes sociales mostraron a los viajeros siendo evacuados del vagón que quedó inclinado sobre la vía del Tren Maya, obra emblemática del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

De acuerdo con los registros, se trata del segundo descarrilamiento que sufre el tren desde su inauguración a finales de 2023. Dicho incidente tampoco dejó heridos.

“Para nosotros lo más importante es la seguridad y la vamos a mantener (...) Y el compromiso del Tren Maya y el compromiso de la Defensa Nacional, el compromiso del gobierno de México, es que todos los trenes de pasajeros ofrezcan un servicio con cero incidencia. Nosotros fallamos ya dos veces, pero no debemos de fallar en el futuro, tenemos que alcanzar la cero incidencia”, dijo Óscar Maya, director del Tren Maya.

El Tren Maya recorre una zona rica en flora, fauna y ruinas arqueológicas, bordeando selva y mar, en una distancia de 1.554 km entre Cancún y la localidad de Palenque (Chiapas, sur).

Tanto López Obrador como su sucesora, Claudia Sheinbaum, aseguran que este proyecto hará crecer la economía del sureste del país, una región históricamente rezagada frente al industrializado norte, fronterizo con Estados Unidos.

Sin embargo, el proyecto se ha enfrentado a denuncias de activistas que alegan supuestos daños medioambientales, como la tala de bosques, la contaminación de pozos y ríos subterráneos.