Sábado, 15 de noviembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos realizará nuevos ejercicios militares en Trinidad y Tobago, así lo anunció la Cancillería de la nación insular

noviembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Sean Sobers, canciller de Trinidad y Tobago / USS Gravely, destructor de misiles guiados de la Armada de EE.UU. - X / EFE
Sean Sobers, canciller de Trinidad y Tobago / USS Gravely, destructor de misiles guiados de la Armada de EE.UU. - X / EFE
El ministro de Relaciones Exteriores Sean Sobers confirmó que la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago ejecutará maniobras conjuntas con la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines.

Trinidad y Tobago informó el viernes nuevos ejercicios militares con Estados Unidos, que encabeza operaciones en el Caribe contra el narcotráfico, tachadas por Venezuela como un plan para derrocar a Nicolás Maduro.

o

Bajo esa premisa, la unión americana llevará a cabo nuevas maniobras militares en Trinidad y Tobago del 16 al 21 de noviembre, confirmó la nación insular.

El canciller Sean Sobers anunció que la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago ejecutará ejercicios conjuntos con la 22ª Unidad Expedicionaria de Marines.

Sobers explicó que el entrenamiento busca "reforzar la capacidad táctica ante el avance del crimen organizado y la violencia armada".

“El Gobierno está comprometido con restaurar el orden y garantizar personal entrenado y equipado”, afirmó el funcionario en una rueda de prensa.

o

Este supone el segundo entrenamiento conjunto que realizan ambos países en menos de un mes. Un buque destructor estadounidense llegó a finales de octubre en costas trinitenses, a unos 10 km de Venezuela.

"Esta próxima actividad forma parte de nuestra larga historia de colaboración" entre ambos países. "Demuestra la sólida relación entre Trinidad y Tobago y Estados Unidos", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores de Puerto España.

Venezuela denuncia que las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos son una excusa para derrocar a Maduro, a quien la Casa Blanca considera ilegítimo.

Washington, a su vez, ha desplegado desde septiembre buques de guerra, aviones caza y miles de soldados en el Caribe.

o

Como parte de ese despliegue, Estados Unidos ha bombardeado al menos 20 narcolanchas, dejando un saldo de 80 muertos.

La llegada del USS Gravely (destructor de misiles guiados de la Armada de los Estados Unidos) a Trinidad y Tobago, el 26 de octubre, impactó en las relaciones con Venezuela, que suspendió un acuerdo gasífero conjunto y declaró persona non grata a la primera ministra, Kamla Persad-Bissessar.

