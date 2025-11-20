NTN24
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Jueves, 20 de noviembre de 2025
Juan González

Estas son las pruebas de Human Rights Foundation que involucran a Juan González, exasesor de Biden, en un posible conflicto de intereses con Venezuela

noviembre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Según la organización, González ha buscado favorecer a acreedores de la deuda soberana venezolana.

La organización Human Rights Foundation (HRF) hizo una denuncia en la que advierte sobre un posible conflicto de intereses relacionado con Venezuela que involucra a Juan González, quien fue asesor del presidente Joe Biden para América Latina y director senior para el hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Según la organización, González ha buscado favorecer a acreedores de la deuda soberana venezolana.

La organización dio a conocer una carta sobre las recientes entrevistas que dio González en medios de comunicación, alegando que las opiniones del exasesor de Biden están alineadas con intereses financieros de actores que buscan preservar el sistema autoritario de Venezuela.

o

Señala, además, a González de trabajar para la firma Greylock Capital, un fondo de inversiones estadounidense especializado en deuda de países en crisis.

En la carta, la organización explica que el exasesor de Biden estaría bajo las órdenes del señor Hans Humes, director ejecutivo de Greylock Capital.

Según HRF, si González está actuando como consultor, representante o agente de Humes o de Greylock Capital sus comentarios públicos podrían estar influenciados por incentivos financieros que buscan mantener la estabilidad del régimen madurista, necesaria para que los acreedores puedan cobrar la deuda venezolana.

Thor Halvorssen, fundador de Human Rights Foundation (HRF), explicó en el Informativo USA de NTN24 que ha habido una escasez de escrutinio y supervisión acerca de “por qué este señor ha tenido estas posturas y ha aparecido en tantos medios cuando supuestamente es solo un exoficial del Gobierno anterior”.

“Tenemos información grave y seria que viene de fuentes independientes con las que podemos comprobar que Juan González recibe órdenes de Hans Humes, director ejecutivo de Greylock Capital”, explicó.

Mencionó que Juan González expuso “a Hans Humes sus ‘talking points’” y pidió “que se les aprobara” antes de hablar con un prestigioso medio de comunicación recientemente.

'Talking points' que, según Thor Halvorssen, Juan González consultó al grupo.
'Talking points' que, según Thor Halvorssen, Juan González consultó al grupo.
'Talking points' que, según Thor Halvorssen, Juan González consultó al grupo.
'Talking points' que, según Thor Halvorssen, Juan González consultó al grupo.

“Ha tenido conversaciones en un grupo en donde establecen estrategias. En este grupo es en donde conversan y establecen estrategias mediáticas. Es solo el comienzo de la información que tenemos”, manifestó.

Según Halvorssen, el grupo, de la aplicación Signal, “está conformado por bonistas interesados en que se les elimine las sanciones a Maduro”.

Imagen del grupo de Signal.
Imagen del grupo de Signal.
o

“Estos bonos están manchados de la corrupción y se pueden aplicar procedimientos en un gobierno nuevo en el cual se investiguen las irregularidades. Bajo Maduro se puede restructurar esta deuda sin ningún tipo de supervisión legislativa. Hay un canal de comunicación entre el régimen y ciertos bonistas diciendo ‘ayúdenos y les reconocemos toda esta deuda’”, explicó.

Javier El-Hage, director jurídico y de políticas de HRF, expresó que “es deshonesto ir a los medios de comunicación sin declarar un posible conflicto de interés”. “Tenemos la información de que el señor Juan González responde al grupo de bonistas liderado de Hans Humes”, remarcó.

Temas relacionados:

Juan González

Crisis económica en Venezuela

Deuda

Régimen de Maduro

Maduro

Economía Venezuela

Pruebas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los comunistas aman lo que dicen que odian": voces en Colombia piden vigilancia sobre millonaria compra de 17 aviones Gripen a compañía sueca

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El partido republicano debe demostrar que está del lado de la comunidad latina": venezolano concejal en El Doral habla en NTN24 sobre el TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Exsubsecretario estadounidense asegura que "en este momento" habría conversaciones entre el Gobierno de Trump y el régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál podría ser el impacto de que sean revelados los archivos del caso de Jeffrey Epstein?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La operación desplegada en el Caribe tiene el signo de 'Tienes que irte Maduro'": Carlos Blanco, exministro y asesor de María Corina Machado

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
Marcha de la ‘Generación Z’ - Foto EFE
México

Analista explica los riesgos que conlleva la movilización de la Generación Z en el marco del aniversario de la Revolución Mexicana

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial (AFP)
Miguel Uribe Londoño

“Si EE. UU. lo solicita, extraditaré a Petro con gusto”: Miguel Uribe Londoño y su propuesta si llega a la Presidencia de Colombia

Foto del régimen de Venezuela (EFE)
Régimen venezolano

"Los militares venezolanos no se van a sacrificar por Nicolás Maduro": militar retirado de la FANB lanza advertencia sobre eventual intervención de EE. UU. en Venezuela

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
Cuba

“Me introdujeron un palo en la boca y con un embudo vaciaron de golpe comida en descomposición”: José Daniel Ferrer, exiliado cubano, sobre las torturas del régimen en las cárceles

Cuerpo de Policia Nacional Bolivariana y Ejército Bolivariano - Foto AFP
Tren de Aragua

"Es difícil cooperar con la Policía de Venezuela": subprefecto de la Policía de Investigación en Chile sobre problema del Tren de Aragua que amenaza al país

Más de Actualidad

Ver más
Jason Dunham, buque de guerra estadounidense - Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos hará nuevos ejercicios militares en país cercano a Venezuela

Placa tectónica fragmentada | Foto Canva
Océano

Estas son las imágenes del momento exacto en que una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico: fue captado por primera vez

Paso del huracán Melissa en Cuba (AFP)
Huracán Melissa

Gobierno Trump anunció envío a Cuba de USD 3 millones en ayuda humanitaria como "apoyo al valiente pueblo cubano"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Novak Djokovic en la final del ATP 250 de Atenas - Foto EFE
Tenis

La razón por la que Djokovic se retiró del ATP Finals pese a haber ganado su título 101 en Atenas

Jason Dunham, buque de guerra estadounidense - Foto: EFE
Estados Unidos

Estados Unidos hará nuevos ejercicios militares en país cercano a Venezuela

Placa tectónica fragmentada | Foto Canva
Océano

Estas son las imágenes del momento exacto en que una placa tectónica se fragmenta bajo el océano Pacífico: fue captado por primera vez

Paso del huracán Melissa en Cuba (AFP)
Huracán Melissa

Gobierno Trump anunció envío a Cuba de USD 3 millones en ayuda humanitaria como "apoyo al valiente pueblo cubano"

Detenciones arbitrarias

Liberados los practicantes de cine detenidos tras grabar fachada de peligrosa cárcel en Venezuela

Marco Rubio/ Ataque a presunta narcolancha en el Caribe - Fotos AFP
Marco Rubio

Marco Rubio informará al Congreso estadounidense sobre ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe, dice la Casa Blanca

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / FOTO: EFE
Cristiano Ronaldo

Cada vez más cerca de otro récord: así fue el gol 950 de Cristiano Ronaldo con el Al Nassr en la liga Saudí

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre