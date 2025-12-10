NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"No me gustaría, no estaría contento": Donald Trump sobre una eventual detención arbitraria del régimen contra María Corina Machado

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y María Corina Machado, ganadora del Nobel de Paz - Fotos: EFE
El mandatario republicano fue enfático en afirmar que no aceptará que la líder democrática, ganadora del Nobel de Paz, sea capturada por el régimen de Maduro.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró este miércoles que "no estaría contento" si el régimen de Venezuela detuviera a la Nobel de la Paz, María Corina Machado, que logró salir del país, aunque no a tiempo para recibir el galardón en Oslo.

"No me gustaría que fuera detenida, no estaría contento", declaró el mandatario al ser preguntado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

La líder venezolana, que lleva más de un año en la clandestinidad, logró salir de Venezuela y tiene previsto dar una rueda de prensa en Oslo este jueves. Su hija, Ana Corina Sosa, recogió el premio este miércoles en su nombre.

La salida de la Nobel de la Paz fue particularmente difícil, un "viaje en una situación de extremo peligro", aseguró el propio Instituto noruego que entrega el premio anualmente. Machado ha anunciado hasta ahora que quiere volver a su país.

"Fue muy amable. Dijo que yo debería haber recibido el premio Nobel", recordó Trump, en alusión a la primera reacción de Machado al enterarse del premio.

La opositora agradeció al republicano públicamente la presión que ejerce sobre Caracas.

Trump insistió esta semana en una entrevista con el sitio Politico que Maduro tiene "los días contados", pero su gran despliegue militar en el Caribe por el momento solo se ha plasmado en la destrucción de lanchas presuntamente cargadas de droga, con al menos 87 muertos en total.

Estados Unidos, además, incautó un "gran" petrolero ante las costas de Venezuela, según anunció Trump este miércoles en este mismo evento con empresarios y funcionarios en la Casa Blanca.

