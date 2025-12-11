NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela? ¿Aviones de combate F18 de EEUU escoltaron su salida?

diciembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
José Antonio Colina, militar retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela y presidente de VEPPEX, analizó el tema en El Informativo de NTN24.

La líder democrática venezolana María Corina Machado confirmó desde Oslo que recibió apoyo del Gobierno de Estados Unidos para salir de Venezuela y llegar a Noruega para los honores por parte del Comité del Nobel.

Durante una conferencia de prensa oficial del Comité Noruego del Nobel, Machado aseguró que "el régimen habría hecho todo lo posible para impedir mi llegada. No sabían dónde me escondía en Venezuela, así que les fue difícil detenerme".

La operación de salida involucró un despliegue militar estadounidense en el Golfo de Venezuela. Según datos de FlightRadar24, jets Super Hornets ingresaron al espacio aéreo venezolano alrededor de la 1:00 p.m. hora local, realizando al menos seis vueltas de patrulla en formación a 26,000 metros de altura cerca de la costa noroeste de Maracaibo.

Durante exactamente 40 minutos, estos aviones volaron en círculos para disuadir cualquier intento de interceptación por parte de fuerzas chavistas.

Los Super Hornets estuvieron resguardados por un avión de guerra electrónico EA-18 Growler, que orbitó sobre el mar Caribe recopilando inteligencia y protegiendo contra ataques electrónicos.

Analistas militares confirmaron que estos aviones monitoreaban comunicaciones de las Fuerzas Armadas venezolanas, mientras cazas Sukhoi-30 apostados en la zona nunca despegaron.

Según informó The Wall Street Journal, Machado salió disfrazada con peluca de su escondite en un suburbio de Caracas. Durante 10 horas recorrió la zona con aproximadamente 10 acompañantes, sorteando 10 puntos de control hasta llegar a medianoche a un pueblo pesquero en el estado Falcón. Allí descansó brevemente y a las 5:00 a.m. del martes partió en una lancha pesquera de madera rumbo a Curazao, donde arribó a las 3:00 p.m. a pesar del mal tiempo.

Desde Curazao, un jet ejecutivo proveniente de Miami la transportó hasta Bangor, Maine, y de ahí directamente a Oslo, donde llegó en la madrugada del miércoles.

José Antonio Colina, militar retirado de las Fuerzas Armadas de Venezuela y presidente de VEPPEX, analizó que "se conjugan factores internos y factores externos que permitieron su salida".

Colina destacó que aunque el régimen venezolano es "muy efectivo para reprimir al pueblo indefenso", no es tan efectivo en esquemas de seguridad, recordando casos similares como el de la periodista Patricia Poleo hace 20 años.

Sobre un posible regreso, Colina expresó escepticismo: "La única manera posible que yo veo que pueda regresar es un portaaviones norteamericano". El analista opinó que "el exilio borra a los políticos" y que desde adentro "se ejerce mucha más presión" contra el régimen.

Machado aseguró que regresará a Venezuela, aunque no especificó fecha, afirmando que su llegada a Oslo "es una muestra de lo que el pueblo venezolano y su voluntad pueden llegar a lograr".

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado

Régimen venezolano

Régimen de Maduro

Noruega

Oslo

