Erling Haaland reveló la extraña motivación que tuvo por parte de un jugador italiano en la clasificación de Noruega: “Muchas gracias a él”

Recientemente Noruega se clasificó de manera histórica al Mundial de 2026 tras derrotar a Italia y mandarla a sufrir al repechaje.

Los noruegos no tuvieron piedad y derrotaron 4-1 a los italianos que necesitaban de meterle 9 goles para no pisar el repechaje.

En dicho partido, la estrella noruega Erling Haaland fue fundamental y con su doblete ayudó a que su selección volviera a una cita mundialista luego de 28 años de ausencia.

Sin embargo, el delantero del Manchester City reveló que tuvo una motivación especial en el partido para anotar su doblete.

Haaland contó que tuvo un intenso e incómodo cruce con el defensa italiano Gianluca Mancini, quien no paraba de tocarle los glúteos.

En conversación con el medio ‘TV 2’, el artillero de los ‘Citizens’ confesó que la disputa se dio porque Mancini le tocó la cola.

“Empezó a tocarme el c*lo y pensé: 'Qué estás haciendo’”, reveló Erling durante su diálogo con el medio.

Haaland dice que decidió usar esto como una motivación para llevar a su equipo al triunfo, cosa que logró.

Cuando la segunda parte inició: “Empecé a entusiasmarme un poco y dije: 'Muchas gracias por la motivación'. Vamos a por todas”.

“Luego marqué dos goles y ganamos 1-4, así que genial. Muchas gracias a él”, añadió el noruego, de 25 años.

Con su doblete de este fin de semana, Haaland completó 55 goles en 48 partidos disputados con el conjunto nacional.

Con esto, Haaland igualó al artillero francés Kylian Mbappé, pero con 46 partidos menos con su selección.

El delantero del City también acumula 16 goles en eliminatorias de una Copa del Mundo y 32 goles con el club y selección.