María Corina Machado saluda y abraza a venezolanos en el Grand Hotel en Oslo tras vencer la persecución del régimen de Maduro y salir de la clandestinidad

María Corina Machado salió oficialmente de la clandestinidad tras aparecer en Oslo, Noruega, junto a su familia en el Grand Hotel.

En horas de la madrugada de este jueves 11 de diciembre (hora local en Noruega), la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado arribó a la capital del país nórdico.

Con una arrolladora emoción, Machado saludó y abrazó a sus hijos, hermana, madre, colaboradores y seguidores, a quienes tenía mucho sin ver personalmente.

La noticia de su llegada a Oslo fue anticipada por allegados a la apodada ‘Dama de hierro’, horas después de que la propia hija Machado recogiera en su nombre el prestigioso reconocimiento del Nobel.

El presidente del comité del Nobel, Jorgen Watne Frydnes, confirmó ante la prensa en el Grand Hotel la madrugada del jueves, que Machado ya se encontraba en el país europeo.

"Puedo confirmar que María Corina Machado ha llegado a Oslo y está de camino hacia aquí... "Ella irá directamente a encontrarse con su familia", indicó.

Magalli Meda, activista venezolana, cercana a Machado, también dio a conocer que la fundadora del partido Vente Venezuela estaba lista para afrontar el inicio de su agenda en Oslo.

“La información, por su puesto, es que María Corina está llegando, y que va a saludar como siempre lo hace. Solamente denle un rato, porque va a estar con su familia, que se recupere de este momento, va a bajar y va a saludar”, pronunció Meda.

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela, dijo el miércoles por medio de un discurso pronunciado en la ceremonia del Nobel de la Paz por su hija, Ana Corina Sosa Machado, que Venezuela ha estado preparándose "para una transición ordenada hacia la democracia".

Aunque Machado no logró llegar a la ceremonia de entrega de su premio, otorgado por el Comité Noruego del Nobel, había comunicado que si iba a llegar a Oslo.

La travesía de Machado para llegar a Oslo:

El rotativo estadounidense The Wall Street Journal señaló que "la laureada venezolana del Nobel, María Corina Machado, salió del país el martes en un bote y viajó a la isla caribeña de Curazao", citando a funcionarios estadounidenses.

Según el medio de la unión americana, este fue un "viaje secreto que sus aliados trabajaron para mantener en privado" con el fin de proteger su seguridad.

Premio Nobel de Paz 2025:

A María Corina Machado le otorgaron el Premio Nobel de la Paz en 2025 por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

El Comité Noruego del Nobel reconoció sus esfuerzos por mantener "la llama de la democracia encendida en medio de una oscuridad creciente" en el país caribeño.