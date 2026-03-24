Así quedó la estatua de Cristóbal Colon que Donald Trump ordenó instalar en la Casa Blanca

La Casa Blanca instaló el lunes en sus terrenos una estatua del explorador italiano Cristóbal Colón en un nuevo intento del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por redefinir la forma en que se representan la historia y la cultura de Estados Unidos.

La campaña contra una ideología que Trump califica de "antiestadounidense" ha abarcado el desmantelamiento de exposiciones sobre la esclavitud y la restauración de estatuas de líderes de los antiguos Estados confederados del sur, entre otras medidas.

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"La estatua se encuentra ahora en el lado norte del Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el recinto de la Casa Blanca", comunicó Trump a la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Italoestadounidenses en una carta el domingo. El mandatario agradeció al grupo su donación de la estatua al Gobierno.

Durante las protestas de Black Lives Matter ("Las vidas de las personas negras importan") de 2020, tras el asesinato de George Floyd, varias ciudades de Estados Unidos retiraron las estatuas del navegante italiano, cuyos viajes financiados por España a partir de la década de 1490 allanaron el camino para las conquistas europeas de América.

El asesinato de Floyd, cabe recordar, provocó un replanteamiento a nivel mundial de la era colonial y el legado de la esclavitud.

Los manifestantes en favor de la igualdad racial cuestionaban las representaciones heroicas de Colón, alegando que minimizaban o ignoraban su crueldad hacia los pueblos indígenas de América.

Trump calificó a Colón como "el héroe estadounidense original y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya pisado la faz de la Tierra", en la carta hecha pública el domingo.

La estatua de la Casa Blanca es una reconstrucción de la que inauguró el difunto presidente Ronald Reagan en Baltimore en 1984.

En 2020, esa estatua fue arrojada al puerto de la ciudad por manifestantes a quienes Trump calificó de "alborotadores antiestadounidenses" en su carta.

La semana pasada, el Departamento del Interior anunció que una estatua de Caesar Rodney, esclavista y firmante de la Declaración de Independencia, se expondrá en Washington tras haber sido retirada durante las protestas por la justicia racial en Delaware en 2020.

⁠Una estatua del general confederado Albert Pike, derribada durante las protestas de 2020, fue reinstalada el año pasado en Washington.

¿Cómo quedó la estatua de Cristóbal Colon en la Casa Blanca?

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El corresponsal de ABC España ante la Casa Blanca, David Alandete, grabó un video en las instalaciones de la Casa Blanca, mostró cómo quedó la estatua de Colon y contó más detalles alrededor del suceso.